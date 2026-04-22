FOTUR, la organización que vertebra el ocio como motor económico en la Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana, donde el turismo actúa como uno de los grandes motores económicos, el ocio organizado se ha consolidado como un pilar imprescindible. En ese ecosistema, FOTUR ejerce un papel vertebrador: representar, ordenar y proyectar una actividad que va mucho más allá del entretenimiento.

Al frente de esta federación, aunque acompañado de un "gran equipo", se encuentra Víctor Pérez, quien define con claridad el alcance del sector: "En resumen, la industria de la felicidad".

Bajo ese paraguas conviven salas de fiesta, discotecas, pubs, festivales, salones de eventos o colectivos profesionales como bartenders, configurando un tejido empresarial diverso pero con intereses comunes.

Desde su creación en 2007, FOTUR ha evolucionado hasta convertirse en un interlocutor habitual en los principales foros institucionales y empresariales.

Su presencia en mesas de trabajo con administraciones, su participación en organismos sectoriales y su conexión con plataformas nacionales han permitido trasladar la voz del sector a los espacios donde se toman decisiones clave.

Su función, sin embargo, no se limita a la representación. La federación actúa como catalizador de una transformación profunda del modelo de ocio. "Defendemos un modelo basado en la calidad y no en la cantidad: menos es más", subraya Pérez.

Una filosofía que conecta con las nuevas demandas del consumidor y con la necesidad de avanzar hacia un ocio más sostenible, equilibrado y orientado a la experiencia.

En este contexto, la profesionalización, la digitalización y la mejora continua del servicio se han convertido en ejes estratégicos. La incorporación de nuevas tecnologías —incluida la inteligencia artificial— y la apuesta por estándares más exigentes forman parte de una hoja de ruta que busca "reforzar la competitividad de las empresas del sector".

No obstante, el momento actual no está exento de desafíos. La incertidumbre económica y geopolítica condiciona el consumo, y el ocio suele ser uno de los primeros ámbitos en verse afectado.

"En la adversidad tenemos que crecer", apunta el presidente de FOTUR, reivindicando la capacidad de adaptación de una industria acostumbrada a reinventarse.

A ello se suma una de las principales reivindicaciones históricas del sector: mayor seguridad jurídica. La falta de espacios específicamente diseñados para el ocio y la complejidad normativa generan, según advierten desde la federación, un entorno de riesgo para la inversión.

La solución pasa, en su opinión, por una planificación más decidida desde las administraciones, integrando zonas de ocio en los desarrollos urbanísticos y garantizando condiciones estables para la actividad.

El diálogo institucional es, en este sentido, una constante. FOTUR mantiene una interlocución permanente con las administraciones, defendiendo sus posiciones desde el consenso. "Creemos en la negociación con eficacia y seriedad", afirma Pérez, quien considera que la federación ha logrado consolidar una voz respetada dentro del sector.

Más allá de los retos, el peso del ocio en la economía valenciana resulta incuestionable. Lejos de limitarse al consumo directo, su impacto se extiende a múltiples actividades vinculadas: comercio, transporte, hostelería o servicios personales.

La Pérgola en la Marina Norte, otro espacio de encuentro y diversión. EE

"El ocio no es solo el momento de tomar una copa, es una experiencia en desarrollo que empieza cuando uno sale de casa", explica el presidente de FOTUR, elevando su contribución a cifras superiores al 20% del PIB si se analiza en toda su cadena de valor.

En paralelo, las tendencias del sector apuntan hacia un cambio de hábitos que ya está redefiniendo la oferta. El auge del “tardeo”, la búsqueda de experiencias más sostenibles y la preferencia por propuestas de mayor calidad marcan el camino.

Un escenario en el que, como reconoce el propio Víctor Pérez, "la tendencia no la marcamos nosotros, es el usuario quien la marca".

En ese complicado equilibrio entre demanda, regulación y convivencia se juega buena parte del futuro del sector. Para FOTUR, la clave está en construir espacios de ocio seguros, compatibles con el descanso vecinal y apoyados por políticas públicas claras.

Porque, como defienden desde la federación, el ocio de calidad no solo es compatible con la convivencia, sino que es una pieza esencial del atractivo turístico y del desarrollo económico de la Comunitat Valenciana. Con ello todos ganan.