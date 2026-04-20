Catalá: "Soy la alcaldesa de la dana. Igual no es sexy electoralmente, pero el dinero ha ido a reconstruir"

María José Catalá (Valencia, 1981) recibe a EL ESPAÑOL en su despacho para hacer balance de sus tres años como alcaldesa de Valencia. La dirigente del PP, que recuperó el Ayuntamiento en 2023, peleará en 2027 de nuevo por la victoria en la ciudad. Asegura que esta y ninguna otra es su “meta política”.

La dirigente reivindica la estabilidad en el consistorio, la “mejora de todos los indicadores” de la gestión, el récord de inversiones en barrios o el inicio, por fin, de obras emblemáticas en la ciudad: Pérez Galdós, San Agustín o Colón. Las de la Plaza del Ayuntamiento, eso sí, tendrán que esperar a la próxima legislatura.

Con un mandato condicionado por la dana, Catalá confía en que las pedanías afectadas perciban los cambios “pese a la desgracia”.

Se cumplen sus tres primeros años de legislatura. ¿Qué balance hace?

Me he centrado en tres conceptos muy necesarios en esta ciudad después de ocho años de gobierno del Partido Socialista y Compromís: estabilidad, seguridad e identidad.

La estabilidad es muy importante, máxime en este contexto político que estamos viviendo. Va a ser un valor al alza y a nivel internacional estamos viendo ya destellos de una política que tiene que tender necesariamente al sentido común, a la estabilidad y a la sensatez.

En cuanto a la seguridad, hemos conseguido bajar nuestra tasa de delincuencia más de un 7%, incrementando nuestra plantilla en más de 250 plazas de Policía Local.

Luego llegó la Dana y, con ella, una reflexión interna sobre las emergencias y sobre dotar de mayor seguridad a la población.

Hicimos un plan de infraestructuras críticas de más de 250 millones de euros para garantizar el agua potable, un plan de formación ciudadana y un planteamiento objetivamente de los más serios que ha acometido un ayuntamiento tras una tragedia.

María José Catalá Biel Aliño

También hay que entender la seguridad como seguridad jurídica al inversor. Teníamos que trasladar que éramos una administración seria que cumplía sus compromisos. Eso está dando sus frutos: 25 empresas internacionales instaladas recientemente, 152 millones de euros de inversión privada y cerca de 1.000 empleos.

Hemos conseguido que grandes firmas como IBM o Microsoft vuelvan a creer en esta ciudad para invertir y generar empleo cualificado.

En cuanto a la identidad, era fundamental revertir una política franquicia, aplicable a cualquier gran ciudad y despersonalizada y apostar por el tema cultural, por nuestros grandes maestros, apuntalar bien las tradiciones y el marco cultural de la ciudad.

La vivienda es otro de sus ejes de la legislatura.

Cuando llegamos, se invertían 200.000 euros al mes en vivienda y hemos pasado a invertir 3 millones de euros al mes.

La diferencia es bestial: de 14 viviendas públicas en ocho años, hemos pasado a 1.000 viviendas movilizadas, con una ejecución del 46% del plan de vivienda.

Hemos aprobado la creación de la agencia de alquiler para mediar entre propietarios con miedo a la inquiocupación, garantizándoles un seguro financiado por la empresa pública y exigiéndoles un precio de alquiler un 20% más barato que el de mercado.

Y en política tributaria hemos bajado más de 55 millones de euros al año en impuestos.

¿Qué espera lograr el año que le queda?

Espero muchas cosas. Hay inversiones que me hacen especial ilusión porque ha costado mucho arrancarlas, ya que eran procesos complejos e intervenciones muy trascendentes.

En el tema de grandes obras, espero haber empezado el eje San Agustín, San Vicente y Avenida del Oeste. Estará finalizada prácticamente la primera fase y se verá ya la estrategia de modelo de ciudad, no franquicia, con un mobiliario de la zona centro de calidad, sin chapuzas ni urbanismo táctico.

Grandes vías como Pérez Galdós estarán terminadas y se empezará la intervención en Colón.

Además, tendremos las obras de Sorolla en el Museo de la Ciudad y seguramente esté en obras el Palacio de Comunicaciones para albergar toda la colección.

Tendremos el monolito de Manolo Valdés en el acceso y la nave del futuro Espai Valdés. Estará también posiblemente iniciado el PAI de Benimaclet y seguiremos avanzando mucho en el PAI del Grao.

"Después de ocho años de gobierno del PSOE y Compromís, me he centrado en tres pilares fundamentales para la ciudad: estabilidad, seguridad e identidad"

Se va a enfrentar a unas elecciones con muchas obras en marcha. ¿Ha calculado los riesgos?

Calculo los riesgos totalmente, pero creo que la ciudad no debe parar. Llegué a este ayuntamiento con un montón de cartones pluma y maquetas, ideas sobre concursos que se habían sacado de forma externa sin conocimiento profundo y sin consultarlo con los servicios municipales. Después ha habido que aterrizarlas.

Me dejaron un concurso de ideas y a partir de ahí empezamos el trámite de redacción y adaptación de los proyectos, que es un proceso muy costoso.

Me ha tocado en esta primera legislatura asumir obras con las que yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero que había una financiación y tenía que tirar hacia delante intentando hacerlas con sentido común y adaptándolas a lo que tiene que ser la ciudad.

María José Catalá Biel Aliño

¿Cuándo está previsto que finalicen las obras de Pérez Galdós?

Espero que después de verano lo veamos ya muy rematado. Voy a intentar ser prudente porque el concejal de Urbanismo, Juan Giner, siempre me pide que no diga plazos en urbanismo, ya que son muy difíciles.

Queríamos preguntarle por otro plazo: el de la reforma de la Plaza del Ayuntamiento. La idea inicial era que estuviera acabada en esta legislatura, pero se ha retrasado.

La Plaza del Ayuntamiento es un proyecto paradigmático porque es la carta de presentación de la ciudad. Hay cierta mofa con la pensaeta de Catalá, pero yo prefiero un alcalde que piense. La gran diferencia entre Ribó y yo es que yo pienso y Ribó dejaba a Grezzi pensara por él.

Había una divergencia entre lo que planteó el concurso de ideas del anterior gobierno y lo que debe ser una plaza. Esto es una plaza, no un parque.

Es verdad que nos ha costado enfocar bien la dirección de ese proyecto. Al final, después de muchas conversaciones, muchas horas dedicadas, lo enfocamos correctamente.

Es un proceso en tres fases y ha sido muy interesante darle una vuelta a la primera fase por los usos de la plaza; al ser la catedral de la pólvora, parecía aventurado poner determinada vegetación.

Sí veremos el proyecto redactado y una primera parte de ordenar la plaza en cuanto al mobiliario, a todo el disparate que hay. Iremos viendo los plazos porque es complejo.

¿Cree que las obras podrán iniciarse antes de las Fallas del año que viene?

¿Pero cuándo no son Fallas en esta plaza? Alberga la Feria de Julio, la procesión cívica del 9 de Octubre, la Navidad y, desde enero hasta marzo, las Fallas. La intervención en esta plaza no es tan fácil, los plazos son muy difíciles por su uso.

Pero en algún momento habrá que hacerlo...

Habrá que buscar el mejor momento para empezar esas obras y que perjudiquen lo menos posible. Igual en verano, pero es difícil que sea esta legislatura.

"A mí me dejaron concursos de ideas que se habían hecho en unos despachos externos, pero esas ideas hay que aterrizarlas y adaptarlas a la realidad"

En la primera entrevista que le hicimos aseguró que le gustaría ser la alcaldesa con la que culminaran proyectos relevantes para la ciudad como la ampliación norte del Puerto, la prolongación de la Alameda o el Nou Mestalla. ¿Le duele acabar este mandato con alguno de estos proyectos todavía por desarrollar?

Llevo tres años de alcaldesa y estamos hablando de obras que llevaban más de una década paradas, como el Nou Mestalla, cuyas obras se han reiniciado.

El soterramiento de las vías de Serrería no depende del Ayuntamiento, lo tiene que hacer Adif, y está paralizado exclusivamente por una motivación política. El ministro Puente a mí me dijo personalmente en dos ocasiones que nos íbamos a reunir y el proyecto iba a avanzar, pero sigo esperando.

Hasta que no cambie el Gobierno de España, creo que esto estará parado, lo cual es injustificable porque los vecinos piden eliminar esa cicatriz ferroviaria.

Y el PAI del Grao sigue sus plazos, pero verlo acabado en tres años es difícil. No obstante, se va a ver iniciada la apertura del cauce a la zona marítima gracias al parque de desembocadura y al canal ciclopeatonal hasta Nazaret.

El pleno del Ayuntamiento acaba de aprobar la normativa más restrictiva de España en cuanto a usos hoteleros, pero la oposición la considera insuficiente, cifra en 5.400 los pisos turísticos que se podrían abrir. ¿Qué cifra estimada baraja el Ayuntamiento?

Ese es un dato imposible. No puedo predecir en cada manzana si se cumple el segundo candado o si la comunidad de propietarios lo va a autorizar, por ejemplo.

La oposición puede dar pocas lecciones. Su normativa para el Cabañal permitía un 10%, y la nuestra, que es del 2%, les parece un escándalo. Yo no tengo viviendas de uso turísticos, no sé si todos los concejales de la oposición pueden decir lo mismo.

Hemos multiplicado por 600 las inspecciones y hemos puesto cuatro equipos a inspeccionar apartamentos turísticos ilegales.

María José Catalá Biel Aliño

Hay 1.000 apartamentos turísticos menos ofertados en las plataformas, hemos declarado cierres de actividad y frenado una actividad descontrolada.

Es una normativa que garantiza que el 98% de las viviendas sean residenciales y que los bajos comerciales sean para comercio real.

¿Cómo evolucionará la normativa? Vamos a verlo, hay que dejarla respirar. Hemos buscado seguridad jurídica para que ningún tribunal la tumbe, como les pasaba a ellos.

Están trabajando en un mapa de saturación de la ciudad. ¿Cuál es la foto fija actual de Valencia?

Por ejemplo, Ciutat Vella o el Marítimo están cerrados. Es evidente que hay barrios que tienen un porcentaje de viviendas turísticas muy importante donde será prácticamente imposible volver a abrir.

Valencia ha liderado la creación de la red de destinos turísticos urbanos junto a otras ciudades, como Madrid, Barcelona o San Sebastián. ¿Cuáles son los retos compartidos?

El turismo urbano tiene retos que no tienen nada que ver con el de sol y playa. Genera un coste mucho mayor a la ciudad y desgasta más los servicios públicos. Teníamos que unirnos los alcaldes para poner encima de la mesa las necesidades y las oportunidades.

Nosotros hemos hecho de todo, analizar los flujos de turistas, intentar controlar grupos con guía o analizar la llegada de cruceristas, midiendo qué tipo de escalas hacen y qué consumen en la ciudad.

Sobre la tasa turística, ¿está a favor o en contra de implantarla en Valencia?

Antes de elecciones, un medio de comunicación no sospechoso de ser muy favorable a mi grupo político, me hizo la misma pregunta y yo hice la misma respuesta que voy a hacer ahora.

Creo que la tasa turística de Ximo Puig fue un error absoluto porque no estaba de acuerdo con ella ni Francesc Colomer, que era su secretario autonómico de turismo.

"La tasa turística de Puig fue un error absoluto. No estaba de acuerdo con ella ni su secretario autonómico de turismo".

Se tomó en un mal momento, tras una pandemia, sin acuerdo del sector. Creo que esta reflexión hay que trabajarla en un marco económico diferente y con el sector.

Es una reflexión nacional y sería una oportunidad maravillosa para abrir la ley de Bases de Régimen Local, incorporar la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan este tipo de impuestos, porque no son tasas. Y abordar ya definitivamente la financiación local que nadie aborda.

¿Y si el Gobierno central aprobara un marco legal que permitiera la puesta en marcha de ese impuesto, estaría a favor de implantarlo en Valencia?

Bueno, cuando llegue ese río cruzaremos ese puente. Los que son favorables a la imposición de la tasa turística pueden decirle al Gobierno de España que, a través de un decretazo, porque es la única forma de legislativa que tiene el gobierno de España en este momento, lo ponga en marcha.

¿No está derivando la responsabilidad al Gobierno central cuando el autonómico tiene potestad para ponerlo en marcha?

Yo gestiono una ciudad que tiene un turismo diferente a otras ciudades valencianas y de eso todos somos conscientes. Yo tengo un turista distinto y un desgaste distinto.

Creo que esta reflexión es un error que sea autonómica. ¿Pensamos que hay autonomías turísticas unas sí y otras no o hay ciudades turísticas en autonomías que no son tan turísticas?

María José Catalá Biel Aliño

Es alcaldesa de Valencia y está hablando del desgaste en los servicios públicos que está provocando el turismo, lo ve a diario. ¿No sería lo más indicado defenderlo en la autonomía y que no dependa del Gobierno central?

¿Pero por qué no puede depender del Gobierno central? ¿Málaga o Sevilla a qué tienen que esperar, a su Gobierno autonómico?

¿Por qué tenemos que pensar que es una reflexión autonómica? Eso es un gran error.

Pero esa reflexión nacional es más complicada. Tiene la oportunidad de negociar con la Generalitat Valenciana, gobernada por su partido, que se implante la tasa turística para solucionar un problema de desgaste de los servicios públicos.

Mi gobierno autonómico considera que no es el momento para el sector. Lo único que digo es que hay autonomías que no son turísticas y que tienen ciudades turísticas. ¿Por qué tienen que esperar a la autonomía si esa necesidad a lo mejor solo la tiene una ciudad?

La Comunidad Valenciana sí es una autonomía turística en su conjunto, con ciudades como la de Valencia que sufren presión sobre sus servicios por el turismo. ¿La autonomía no tendría que dar una solución?

Pero es el punto de vista de una ciudad con un turismo determinado. La comunidad autónoma ha decidido, además de forma adecuada, tener un diálogo con el sector y cuando sea el momento emplazar ese tema.

Los que lo piden la tasa turística tienen la solución: pedirla al Gobierno de España.

Anunció restricciones a la llegada de megacruceros para este año 2026, que en realidad, se están limitando también por las obras del puerto, y están finalizando un estudio para sentar las bases de la futura regulación. ¿Qué puede avanzarnos?

Es la primera vez en Valencia que se hace ese estudio y que hay una comisión con el puerto para abordar este reto.

Aprovechamos este momento de las obras para parar, hacer la reflexión y tener clara una futura regulación para que los cruceros de los siguientes años se vayan cerrando con unas condiciones.

El puerto está priorizando los cruceros que tienen escala y ya se está reduciendo el número de cruceristas que llegan a Valencia.

Creo que era una reflexión muy necesaria en esta ciudad porque al final no puede llegar buques de forma simultánea que hacían escalas excesivamente cortas.

Aunque también es verdad que la ciudad tampoco había hecho su trabajo y ofrecía poca información sobre la oferta actualizada. Hay que convencer al promotor de que la ciudad tiene una noche, tiene una inversión y tiene un gasto por turista más elevado.

Estamos haciendo un trabajo interesante, de selección del turista, intentando que la escala aporte dinero real.

"No podemos solucionar el problema de la vivienda en tres años, pero estamos sentando las bases. Hemos pasado de una inversión de 200.000 euros al mes del gobierno de Ribó a 3 millones".

Valencia todavía no tiene Zona de Bajas Emisiones y se enfrenta a perder 15 millones de euros. ¿Cree que Vox está siendo responsable? ¿Hay negociaciones con otros partidos?

Siempre esperé una mejor disposición de los partidos favorables a la zona de bajas emisiones, pero me encontré con una oposición súper irresponsable donde mezclaban proyectos urbanos con una zona de bajas emisiones, que es una ordenanza determinada.

Valencia sí tiene Zona de Bajas Emisiones con el sistema activado. Lo que nos falta es la ordenanza sancionadora. Es verdad que aquí nos adentramos en momentos complejos desde el punto de vista de la negociación por la campaña electoral, pero yo espero y confío en encontrar interlocutores responsables.

María José Catalá Biel Aliño

En vivienda han puesto en marcha el plan + Vivienda, van a crear una oficina del alquiler o a incentivar la reconversión de pisos turísticos en viviendas, entre otras medidas. Sin embargo, los alquileres siguen muy altos y la ciudadanía no percibe que se avance en dar una solución. ¿Qué está fallando? ¿qué le pide al Gobierno central?

Hombre, que el Gobierno hiciera sus viviendas de los cuarteles de ingenieros estaría bien, porque eso lo llegó a anunciar hasta el ministro Ábalos.

Ahí había tres administraciones comprometidas: Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno de España. El único que no ha hecho su trabajo es el Gobierno de España, que tampoco ha movilizado ni un metro de suelo público en la ciudad de Valencia para viviendas para afectados por la dana.

La única cosa que podría intentar hacer un poquito mejor, que son las obras de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), va a acabar el año y no ha ejecutado ni el 50% de las inversiones previstas.

Yo vengo de un mandato en el que se ofertaron 14 viviendas públicas en 8 años, en el que la bolsa de viviendas en alquiler no se movió, en el que los PAIs más importantes de la ciudad no avanzaban. Pretender que en 3 años yo, con mi varita mágica, resuelva un problema tan complejo, es muy difícil.

Nosotros estamos sentando las bases y contribuyendo como administración a un problema global y que es una urgencia nacional.

¿Tienen ya algo claro sobre el eterno debate del uso que dar al edificio de los Docks? Cuentan ya con el informe patrimonial al que condicionaron la decisión y recientemente el Colegio de Ingenieros de Caminos proponía un uso público.

En La Marina, la primera cuestión que abordamos fue la de las bases de la Copa América, que estaban durante una década totalmente dejadas. Hicimos en tiempo récord la adjudicación a Marina de Empresas para su ampliación; la adjudicación de la antigua base de Iberdrola para la ampliación de Sésame; y la última base que queda vacía, que era la de Victory Challenge, también se licitó recientemente.

Hemos conseguido ser el primer distrito innovador de toda la Comunidad Valenciana gracias a la aprobación de la Generalitat con beneficios fiscales para las empresas tecnológicas que se instalen.

Sacamos la licitación de la zona náutico deportiva y la adjudicamos.

"La solución que articulemos del edificio de los Docks será desde el sector privado. Nosotros nos centraremos en el edificio Veles e Vents, que requiere un nivel de inversión importante"

Hicimos la disolución del eterno Consorcio de La Marina. Hemos hecho un análisis sobre el edificio Veles e Vents y también sobre los locales adjuntos y el uso que queremos darles.

Y en todo este contexto, el elemento patrimonial que siempre nos ha generado un poco de dudas sobre sobre sus posibilidades ha sido los Docks.

Solicitamos un informe patrimonial sobre la posibilidad de incrementar la edificabilidad sobre la estructura y sobre la distribución interior y da posibilidades al edificio.

Hemos recibido durante este tiempo ofertas del sector privado y estamos analizando si encajan con el resultado final de ese informe patrimonial.

En todo caso la solución que articulemos será desde el sector privado, porque nosotros creo que haremos bien centrándonos en el edificio Veles e Vents, que requiere un nivel de inversión importante y un mantenimiento que no se ha realizado oportunamente en los últimos años y que nosotros vamos a realizarle después de la adscripción que hemos hecho del edificio -y del Palacio de la Exposición- al Palacio de Congresos.

Usted quiso volver a traer la Copa América a Valencia. Inició las negociaciones, pero la dana dio al traste con ello. Dijo que al finalizar la reconstrucción lo retomaría. ¿Qué plazo se marca? ¿Es algo que ve realmente factible en un futuro próximo?

Sí. Yo creo que la Copa América puede volver a Valencia sin problemas. Hemos restablecido la comunicación con los organizadores y ellos han entendido perfectamente que las administraciones teníamos cosas mucho más importantes que hacer: obra civil, carreteras que reconstruir, mucha inversión en Metrovalencia…

Hemos conseguido que la Sail GP venga a la ciudad, con lo cual retomamos ya los acontecimientos náuticos en el mejor campo de regatas del mundo. Y cuando terminemos todas las obras que tenemos en marcha de la dana podremos abordar esa reflexión sobre la Copa América.

Ahora todo el dinero público tiene que ir enfocado a recuperar el territorio y, si puede ser, a dejarlo mejor. Yo pretendo dejar Valencia mejor de lo que me la encontré antes de la dana. Que sea más segura, que tenga infraestructuras críticas totalmente blindadas, que sea resiliente ante fenómenos atmosféricos adversos.

Otro punto para la próxima legislatura entonces.

Es que he sido una alcaldesa que ha vivido una dana. Es algo con lo que no contaba en campaña electoral. Lo ha alterado todo: el ritmo inversor, de obras, los servicios técnicos internos..

Yo no esperaba tener que movilizar 40 millones de euros a pulmón para recuperar tres pedanías afectadas donde nos ha tocado nos toca rehacer incluso el alcantarillado completo. No esperaba que me vería en una reunión invirtiendo 200 millones de euros en plantas potabilizadoras por toda la ciudad y reforzando todos los recursos hídricos por si nos quedamos un día sin agua potable.

María José Catalá Biel Aliño

La dana lo ha cambiado todo. Si no lo hubiera hecho, hubiera sido muy irresponsable por mi parte. Lo doy por bien empleado. Me ha tocado este momento y sé que Valencia en un año va a ser mucho más fuerte que hace tres. Hemos hecho cosas que no se han hecho en España. Y oye, a lo mejor no es tan sexy electoralmente. Bueno, pero será mucho más fuerte.

Solo hay dos ciudades en el mundo que puedan utilizar su agua de subsuelo: París y Valencia. Sinceramente, no puse en mi programa electoral el preparar plantas potabilizadoras para en caso de extrema necesidad poder potabilizar tu agua de subsuelo. Pero ha pasado.

Es que soy la alcaldesa de Valencia de la dana. No puedo pretender no serlo y tener el mismo nivel de exigencia como si no hubiera pasado. La Torre, Castellar y Forn d’Alcedo, por una desgracia, van a experimentar un cambio de seguridad y tranquilidad espectacular. Alcantarillado nuevo, sistemas de alarma sonora de todo el vecindario.

Claro, es que entonces tú dices "Bueno, es que ha ido un poco lento el resto". Hombre, pues tiene sentido.

¿Va a dejar de haber festivales en la Ciudad de las Artes y las Ciencias tras la sentencia que recomienda que no se celebren ahí?

La situación jurídica en la Ciudad de las Artes y las Ciencias es que es la Generalitat la que cierra los contratos con los promotores musicales. El Ayuntamiento no autoriza la celebración de esos eventos y no tiene esas competencias.

La sentencia a lo que nos obliga al Ayuntamiento es a velar por los derechos fundamentales de los vecinos y eso es lo que vamos a hacer. Hay que cumplirla, y cualquier recurso no sería suspensivo.

Nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Le hemos trasladado a Cacsa la necesidad de reubicar aquellos eventos que alteren nuestra ordenanza de contaminación acústica y estamos hablando con ellos porque pensamos que también hay que dar tranquilidad y seguridad a quien han comprado sus entradas.

"Nos adelantamos a la llegada de este 'tasazo' de la basura con una bajada de unos 54 millones de euros al año"

Los promotores piden una reunión con el Ayuntamiento, pero usted dice que ya han hecho lo que tenían que hacer.

Es que el Ayuntamiento no cierra los contratos con esos promotores. Entonces creo que Cacsa y los promotores tienen que analizar ese espectáculo y buscar una solución factible. A mí lo que el juez me ha dicho es que yo vele por los derechos fundamentales de los vecinos y vecinas y es lo que me toca hacer.

¿Va a seguir bajando impuestos? La tasa de basuras ha sido muy criticada. ¿Prevé compensarla con otros tributos?

Es una tasa impuesta por el gobierno de España, no puede ser deficitaria y nos obliga a los ayuntamientos a cobrar el coste íntegro de la recogida de la basura. Es decir, tenemos poco margen.

Aún así, hemos bonificado a familias numerosas, hemos aplicado un mayor coste a la actividad económica que a las viviendas habituales, el 48% de las viviendas de Valencia pagará unos 39 euros al año aproximadamente...

Hemos intentado aplicar el coste a los que realmente son mayores productores de residuos. Y no es una tasa con la que estemos de acuerdo porque genera mucha indefinición. De hecho, están habiendo sentencias en otras ciudades españolas porque hay un marco legal muy pobre que está generando muchos problemas en las ciudades en su aplicación.

Nosotros nos adelantamos a la llegada de este tasazo con una bajada de unos 54 millones de euros al año con una bonificación del 20% de la contribución aplicable al 99,9% de los vecinos. Con lo cual hemos intentado compensar ese coste y, al mismo tiempo bajando el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el IAE y el ICIO, además de dar mayores beneficios a las familias numerosas.

Desde 2023 han cambiado los liderazgos en las formaciones municipales y todo apunta a que se enfrentará a una campaña intensa con importantes contrincantes: Mónica Oltra (Compromís), Pilar Bernabé (PSPV) y Vicente Barrera (Vox). ¿Le preocupa?

A mí solo me preocupa mi partido, mi proyecto y mis resultados. Y creo que todos los indicadores de gestión son más positivos que en el año 2023. Me encontré una una deuda de 225 millones de euros y este año lo acabaremos con una deuda de 50 millones de euros. Hemos bajado los impuestos todos los años. Hemos bajado la tasa de delincuencia todos los años.

El paro ha bajado más de un 15 % desde el año 2023. La afiliación a la seguridad social está en las mejores cifras desde los últimos 20 años. El año 2025 invertimos más de 200 millones de euros, la mayor cifra de inversión en barrios que ha tenido este ayuntamiento en toda su etapa democrática. Al mismo tiempo, tenemos 200 policías más, mil viviendas públicas en marcha, hemos hecho obras emblemáticas...

A partir de ahí, respeto la decisión que tome cualquier otro partido y hago una reflexión que sirve para cualquier candidato. Para mí, Valencia siempre ha sido una meta, no un fin. No una vía para escalar políticamente. He demostrado que mi lugar era este y que lo elegía. Se equivocará quien piense que Valencia es un medio para rehabilitarse políticamente, para autorreivindicarse o para hacer una campaña personalista.

María José Catalá Biel Aliño

Las encuestas que circulan no le dan al PP una gran subida. De hecho, está casi igual que en 2023. Mantendría, eso sí, la alcaldía gracias al crecimiento de Vox. ¿Es una lectura positiva para usted?

Es que estoy viendo encuestas tan dispares últimamente que la verdad es que las que manejo para mí son las que hago cada vez que salgo a la calle.

Yo sé que hay muchas cosas que mejorar, sé que hay muchos proyectos que se tienen que poner en marcha y muchos resultados por ver.

Pero también sé que hay mucho trabajo detrás y que estamos poniendo ya las bases para dar más tranquilidad. En cualquier caso, la encuesta será el día de las elecciones.

¿Cuándo fue la última vez que habló con Feijóo sobre su intención de permanecer en el Ayuntamiento? ¿Han hablado tras el anuncio de regreso de Oltra? Si había alguna duda, con ese cartel pocas quedan, ¿no?

Hablo tanto con Feijóo que no sabría decirle en qué momento hemos hablado de cada cosa. Pero vamos, ambos tenemos claro que mi destino es Valencia y que el año que viene empezaremos una campaña electoral apasionante.

Yo elegí mi destino antes de que otros eligieran que este era el suyo. Por tanto nada ha cambiado para mí.

¿Cómo fueron aquellos contactos tras la dimisión de Mazón para que usted se convirtiera en la presidenta de la Generalitat?

Acostumbro a ser bastante respetuosa con las conversaciones privadas.

¿Ahí le dio un no a su jefe?

Soy bastante respetuosa con las conversaciones privadas, especialmente con las de mi jefe.

Con Mazón tuvo una relación complicada a partir de la dana. ¿Cómo es ahora con Pérez Llorca? Se interpretó que escenificaron la paz con aquella firma en su despacho en su primera visita como president. ¿Se siente un contrapeso a los dirigentes autonómicos del PP?

Desarrolle ese argumento.

Primero fue su alianza con Carlos Mazón en 2021. Luego Juanfran Pérez Llorca fue presidente de la Generalitat y a la primera que vino a ver fue a usted para sellar la paz. Parece que siempre teja alianzas en el PP en función del momento.

No es un tema personal. No es con María José Catalá. Es con Valencia. Yo solo intento hacer valer el peso de la ciudad, que es la que tiene fuerza y trascendencia. Los consensos y alianzas no son conmigo. La ciudad es mucho más que yo. Y además, siempre ha pasado así. La autonomía tiene que contar con Valencia, sí o sí.

"La estabilidad se mide por los resultados de la administración y aparte hay salseo político, que también hemos conseguido reconducir"

¿Habla con Mazón? ¿Se han visto desde que dimitió?

Claro.

¿Y qué tal?

Yo creo que Carlos está teniendo unos años muy complejos y siempre me he centrado en lo personal. Lo que haría con cualquier persona que haya sido mi compañero. Pues preguntarle cómo estás. Creo que lo humano es lo que siempre tiene que quedar.



Usted recondujo la relación con Vox en el Ayuntamiento para no perder la estabilidad del Gobierno. ¿Cree que mejorará esa relación la próxima legislatura?

Todos los partidos hemos entendido después de las últimas elecciones que la gente lo que quiere son gobiernos rápidos y estables. Ya le gustaría a Pedro Sánchez haber aprobado todos los presupuestos en tiempo y forma. También hemos sacado las ordenanzas fiscales y las liquidaciones con inversiones récord.

La estabilidad se mide por los resultados de la administración y aparte hay salseo político, que también hemos conseguido reconducir. En este gobierno, los delegados, con independencia del partido, se hablan entre ellos.

La Fiscalía ha iniciado una investigación sobre la presunta colocación a dedo de personal en el Ayuntamiento y el Puerto a raíz de una denuncia que Compromís dirigió, entre otros, contra usted.

La Fiscalía abre diligencias ante cualquier denuncia y, a partir de ahí, es cuando va adelante o no la investigación. Aquí lo que se hizo fue una liquidación de un consorcio. Las personas que trabajaban en él optaron a algunas plazas. Esas plazas se atribuyeron con absoluta transparencia y eso es acreditable. En cualquier caso, es curioso que el denunciante sea Compromís, que pretende llevar una candidata a las próximas elecciones que va a sentarse en un banquillo.

¿Cómo se explica que el Ayuntamiento impulsara plazas que parecían ser para esas personas y desaparecieran misteriosamente cuando lograron el puesto de trabajo en la Autoridad Portuaria? La oposición cree que es una prueba de que el consistorio está implicado en la colocación a dedo.

Sobre esto ya he dicho todo lo que tenía que decir. He encargado un informe a la secretaría municipal para ver el procedimiento y ahora lo que toca es dejar trabajar.

¿Qué piensa cuando escucha a su concejal de Grandes Proyectos en los audios publicados hablando sobre plazas que parecen a medida?

Había voluntad política de que estas personas que se habían visto afectada por un ERE por la liquidación del Consorcio intentaran mantener su condición de empleados públicos siempre en el paraguas de la forma legal oportuna.

No es un buen precedente que una administración pública, tras un ERE por la liquidación de una entidad de derecho público, no haga toda lo posible para que esos empleados mantengan su puesto.