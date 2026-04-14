Ascires monta un hospital de 125 M€ con quirófano pionero: "Diagnóstico por imagen mientras te operan"

El hospital Ascires ha sido construido en Valencia para "reunir en un mismo lugar todo el potencial tecnológico" del grupo Ascires, especializado en el diagnóstico por imagen y con una trayectoria de más de 45 años.

Su intención es "transformar los tratamientos tradicionales y aplicar técnicas mínimamente invasivas, seguras y altamente precisas que dan lugar a menores tiempos de convalecencia y mejores resultados".

Así lo explica Lorena Saus, CEO de Ascires, que recibe a EL ESPAÑOL en el propio hospital para explicar su ambicioso proyecto. La joya de la corona es un quirófano que concentra, en la misma sala de operaciones, la tecnología más avanzada en diagnóstico por imagen.

Solo la sala de intervenciones ha contado con una inversión de 13 millones de euros, según detalla. Este periódico ha otorgado a la empresaria el premio EL ESPAÑOL DE VALENCIA a la Innovación por la iniciativa.

El grupo pretende reducir el tiempo de diagnóstico y recuperación de los pacientes gracias a la tecnología médica que, como asegura Saus, "ya existe", "pero puede tardar varias décadas en implantarse".

"Si nos quedamos como la empresa que éramos, como proveedora tecnológica, sin poder dar toda la prestación asistencial, no conseguimos el resultado que queremos", afirma.

Porque la entidad ya desarrolla su actividad en su propia red de clínicas biomédicas en la Comunitat Valenciana y Cataluña, pero ahora también lo hará, de forma directa, desde el nuevo hospital ubicado en la Avenida Tres Cruces.

Lorena Saus, CEO del grupo biomédico Ascires. Vicent Bosch

Reunida la junta de socios de Ascires, decidieron que las inversiones tenían que ser para la Comunitat Valenciana. El montante alcanzado para hacer realidad el nuevo proyecto es de 125 millones de euros actualmente.

"Todo el accionariado de esta casa es 100% valenciano. Valencia es una ciudad que está creciendo y teníamos la oportunidad de hacerlo aquí. Sabíamos que íbamos a afrontar unos años de fuerte inversión y que los ahorros de muchos años -y los de los próximos- debían destinarse a construir el hospital", señala.

Quirófano "pionero en Europa"

En el campo de la cirugía, el nuevo quirófano cuenta con la alta tecnología que actualmente existe, importada directamente de Alemania, y permitirá obtener una mayor precisión a la hora de intervenir a un paciente.

Es el primero de Europa con el equipamiento que enumera Lorena Saus: "Tenemos resonancia magnética de alto campo de tres teslas, TAC de 128 cortes, un arco de Radiología Intervencionista de 360 grados sincronizado con la mesa de cirugía, robótica y toda la inteligencia artificial aplicada".

"A la hora de intervenir un tumor cerebral, tratar un ictus, una epilepsia... todas esas cirugías de alta precisión van a poder tener un mejor resultado. Hay un mundo de operaciones que se abren y que van a poder beneficiarse de esto, como ya nos trasladan neurólogos, cardiólogos o urólogos", indica.

Por el momento, aún no se maneja la fecha en la que empezará a estar operativo. "Tenemos un sistema garantista y esto nos beneficia a todos a medio plazo; el corto plazo es duro", admite la CEO. Buena parte del hospital, sin embargo, sí está ya en marcha.

Quirófano pionero en Europa, en el hospital Ascires. Vicent Bosch

Respecto al área de hospitalización, Saus explica que nace "con muy pocas camas": "Es distinto al resto porque creemos mucho en la recuperación domiciliaria, siempre que el paciente pueda estar controlado con dispositivos que nos permiten hacerle el seguimiento".

En este contexto, valora un hito alcanzado por Ascires. "Hemos tratado los tres primeros pacientes de trastorno obsesivo compulsivo con ultrasonidos focales, una técnica ambulatoria y mínimamente invasiva. Por primera vez en la historia conocemos dónde está la zona de la ansiedad en el cerebro. Son zonas nanométricas".

"Con esas tecnologías de máxima precisión, actuando en esas neuronas que están alteradas, conseguimos que el paciente pueda recuperar su vida. Además, los resultados son permanentes", añade.

En total, comenta, se conocen unos 40 marcadores cerebrales gracias a la inteligencia artificial, cuando hace cinco años no se sabía.

"La delantera en estas publicaciones la lleva Estados Unidos y Canadá, con 21 pacientes tratados a la fecha, pero Europa ahora también, con los primeros tres pacientes tratados en Valencia", expone.

Lo innovador del quirófano híbrido de Ascires es que se podrá revisar a la persona enferma con un TAC o resonancia antes de concluir la operación, "lo que aumentará la precisión de la cirugía mejorando los resultados, ahorrará tiempo de recuperación al paciente y reducirá el riesgo de infecciones, ya que no habrá que trasladar al paciente para hacer pruebas fuera de la sala de intervención".

Calidad asistencial

Aunque Ascires es un hospital de naturaleza privada, aspira a complementar la oferta asistencial de la Comunitat Valenciana.

"Queremos que se beneficien de este hospital todos los valencianos que necesiten estas tecnologías, que complementen las que ya existen. Entre todos tenemos que ofrecer una buena calidad asistencial", señala Saus.

Desde esta perspectiva, añade, "todos los valencianos, sin distinción de raza, de género, de dónde perciban sus ingresos o de quién sea el pagador de la sanidad -ya sea la Seguridad Social, las aseguradoras, la privada o un ensayo clínico-, deben poder beneficiarse".

Otro de los retos de Ascires es convertirse en un reclamo para que los europeos vengan, se traten y regresen después a sus países de origen, así como lograr que los profesionales formados se establezcan en Valencia.

Lorena Saus, CEO del grupo biomédico Ascires. Vicent Bosch

Respecto a la plantilla, hay actualmente 160 personas contratadas en el hospital. Entre 50 y 60 serán profesionales facultativos.

"El camino a seguir es que el propio equipo te elija. Nuestra capacidad de influencia es muy baja; es el profesional quien elige", reflexiona la CEO, para reseñar que lo que más impresiona a los profesionales es el futuro que ellos visionan en Ascires.

"Cuando se transforma en un tema de proyecto y no en un tema económico es cuando el profesional decide. Porque no es un proyecto para todo el mundo. Hacer funcionar toda la tecnología que hay aquí y llevarla al máximo nivel no es fácil, pero son profesionales que buscan retarse, que buscan una proyección de sus cualidades personales más allá del ego, más allá del dinero", asegura la empresaria.

La mayoría serán valencianos, pero también habrá de otras nacionalidades, como canadienses, de Estados Unidos, de Latinoamérica o del resto de Europa.

Adaptación al paciente

La cartera asistencial del hospital Ascires también incluye la revisión de la mujer.

Lorena Saus considera que "aporta valor", "no solo por la humanización y el acompañamiento, sino porque entre todos los profesionales se complementan y hacen más válido el diagnóstico, acompañado con la tecnología de inteligencia artificial".

Pone como ejemplo la mamografía: "Estamos ante un momento en el que las tecnologías de imagen permiten a los médicos poner la atención en aquellos lugares donde el diagnóstico es más probable".

También menciona la unidad de próstata y la medicina nuclear, "un campo que está evolucionando a los mismos ritmos en los que se invierte la tecnología para la guerra".

"Esto está muy relacionado no solamente con cáncer, sino también con lo relativo al tema de la próstata, donde estamos viendo tratamientos de teragnosis que hemos empezado a desarrollar con la cátedra que tenemos con la Universidad de Barcelona de Diagnóstico y Terapia Metabólica".

Tratamientos que permiten, dice, aumentar la esperanza de vida del paciente hasta en tres años.

Lorena Saus, CEO de Ascires, en el quirófano que concentra la tecnología más avanzada en diagnóstico por imagen.

En esta línea, la Fundación QUAES, impulsada por el grupo Ascires, impulsa el diagnóstico médico hacia una nueva dimensión: la 'imagenómica', la unión del diagnóstico por imagen y de la genómica para hacer más precisos los diagnósticos.

Por ello cuenta con la cátedra en la Universitat Politècnica de València, dedicada desde 2016 a impulsar la investigación en campos que hagan progresar la medicina y acercar los avances científicos a la sociedad.

Otro campo que destaca es el de traumatología. "La innovación que hay en este hospital en Rayos X ha sido sorprendente. No era algo que buscáramos, pero cuando vimos esa tecnología teníamos que traerla".

"Gracias a ella, podemos tener un diagnóstico mucho más preciso que no teníamos antes en la Comunitat Valenciana", zanja.

Entre otro orden de cosas, el nuevo centro hospitalario se ha diseñado con las asociaciones de pacientes con los que aúnan esfuerzos desde ya hace más de diez años.

La Asociación de Párkinson pidió adaptar el mobiliario y hoy el hospital cuenta con un jardín terapéutico con plantas olfativas, barras de rehabilitación y diferentes texturas de suelo; o grifos con monomandos que resultan más ergonómicos para pacientes con temblor o rigidez.

Para las personas ostomizadas, aquellas que por una derivación quirúrgica evacuan heces u orina a una bolsa, se han habilitado dos baños para que puedan cambiarla con total comodidad.

Junto a la Asociación Española contra la Muerte Súbita, una realidad que se cobra la vida de 35.000 personas al año en España, se han cambiado y ajustado los protocolos de detección de patologías cardiovasculares 'silenciosas'.

"Las revisiones pueden evitar hasta el 80% de los fallecimientos", confirma la responsable de Ascires.

Y para los pacientes con epilepsia o cefaleas, que pueden padecer dolores de cabeza según el tipo de iluminación, se ha instalado luminaria regulable para evitarles cualquier tipo de molestia.

"Verdades fundamentales"

"Ser antes que parecer". Saus explica que esta es una de las "verdades fundamentales" de su empresa -evita usar términos como 'misión' o 'visión' como otras compañías-. De este axioma nace el proyecto del hospital de Ascires.

"Todo hay que serlo primero, trabajarlo, que sea una realidad y luego comunicarlo. Como sociedad tenemos que saber distinguirnos. En Ascires cada día trabajamos por primero ser y luego parecer", afirma.