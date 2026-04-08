"Un símbolo del saber": Así es el trofeo de los premios EL ESPAÑOL DE VALENCIA, creado por Rafael Amorós

El escultor valenciano Rafael Amorós ha sido el encargado de diseñar el trofeo de los primeros premios EL ESPAÑOL DE VALENCIA, que se entregarán en la celebración del V Aniversario de la delegación del periódico en la ciudad. "Es un símbolo del saber, de estar informados", explica.

Transparencia, apertura y luz son los conceptos que, para el artista, definen a este diario, y así lo ha querido reflejar en las esculturas que ha confeccionado expresamente para la ocasión.

Se trata de cuatro piezas exclusivas que recibirán cuatro entidades valencianas como reconocimiento a su labor en diferentes ámbitos.

Carlos Bertomeu, presidente de Air Nostrum e Iryo: Lorena Saus, CEO de Ascires; Ricardo Martínez, CEO de SAV; y el Gremio de Artistas Falleros, representado por su maestro mayor, Vicente Julián García.

Son los cuatro galardonados de la primera edición de estos reconocimientos. Y cada uno de ellos recibirá uno de los trofeos creados por Amorós para la ocasión.

Se trata de una pieza exclusiva realizada en acero inoxidable. Su forma y combinación de colores hacen que sea un premio único.

Tal como detalla el propio escultor, se trata de una pieza que refleja apertura, que da sensación de "acogida". Al mismo tiempo, asegura que el acero simboliza "luz y espacio".

La obra "está formada por tres cortes", lo que otorga esa sensación de apertura: "Es un espacio que se va abriendo".

"Intento reflejar ese concepto de apertura y, al mismo tiempo, recogimiento", apunta. Gracias al material con el que ha confeccionado los premios, el acero, explica que puede representar "la luz transparente que son los medios de comunicación". "Es un símbolo del saber, de estar informado", subraya.

En el galardón predomina el color azul, lo que también tiene un significado especial. "Marca mucho la cultura mediterránea y también es símbolo de pureza, de algo trascendente", puntualiza Amorós.

Gran trayectoria

Rafael Amorós, nacido en Albaida (Valencia), empezó su formación en arte a finales de los años 80. Destaca que fue mayoritariamente "autodidacta", aunque asistió a la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, en Valencia.

En un primer momento, Amorós se centró en la pintura, el dibujo y el grabado. Durante esta etapa incluso residió en la casa-estudio del pintor Antoni Miró. El interés por la escultura le llega a finales de los 90, cuando dio "el paso hacia lo tridimensional".

"Comencé haciendo dibujos en el espacio, creando formas que tenían que ver con mi mundo pictórico y escéptico", recuerda.

Así, su actual estilo se caracteriza por el uso de planchas maleables y versátiles. A raíz de ellas trabaja la improvisación y la intuición para "sorprender y seducir al espectador".

Desde sus comienzos, su obra ha estado presente en numerosas exposiciones individuales y colectivas en ciudades españolas como Valencia, Barcelona, Alicante, Madrid y Santander. Y parte de su obra gráfica forma parte de la colección de la Biblioteca Nacional en Madrid.

También dio el salto internacional y llegó a lugares como Belgrado, Stuttgart, Viena, Gante, Tánger, Casablanca y Bérgamo.