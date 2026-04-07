Carlos Bertomeu, Lorena Saus, Ricardo Martínez y los artistas falleros reciben el premio EL ESPAÑOL DE VALENCIA

Carlos Bertomeu, CEO de Air Nostrum e Iryo: Lorena Saus, CEO de Ascires; Ricardo Martínez, CEO de SAV; y el Gremio de Artistas Falleros, representado por su maestro mayor, Vicente Julián García.

Son los cuatro galardonados de la primera edición de los premios EL ESPAÑOL DE VALENCIA que impulsa la cabecera con motivo de su V Aniversario en la ciudad.

La celebración de la efeméride, en la que se producirá la entrega de los reconocimientos, tendrá lugar el próximo martes 21 de abril a las 19:00 horas en el Palacio de Congresos de Valencia.

Además de los cuatro premiados, intervendrán en el evento el president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca; y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, así como el director del periódico, Pedro J. Ramírez, y su delegado en la Comunitat Valenciana, Dani Valero. Presentará el acto la periodista Susana Remohí.

Los premiados

Carlos Bertomeu recibe el premio a la Trayectoria Empresarial, marcada por un exitoso salto del equipo directivo a la propiedad de Air Nostrum. Con él al frente, la aerolínea dejó atrás las turbulencias económicas para convertirse en una compañía rentable y referente en los vuelos regionales.

A su vez, el empresario decidió aprovechar la primera liberalización de la alta velocidad en España para crear Iryo y adentrarse también en el transporte ferroviario.

En el presente 2026, Bertomeu fue ejemplo de transparencia al ofrecer explicaciones desde el minuto uno tras la tragedia de Adamuz. Lo hizo in situ, cuando todavía se desconocía que la causa del accidente era un desperfecto en la vía.

Lorena Saus obtiene el galardón a la Innovación por la creación del Hospital Ascires en Valencia. Se trata de una inversión millonaria con la que la compañía, de larga tradición como proveedor sanitario de la administración, crea su propio hospital privado.

El mismo será pionero en Europa al contar con un quirófano que integra, en la misma sala de operaciones, la tecnología más avanzada en diagnóstico por imagen. Solo el quirófano ha requerido 13 millones de inversión.

Ricardo Martínez, agraciado con el premio a la Sostenibilidad, lo obtiene tras el 125 aniversario de Sociedad de Agricultores de la Vega, pionera de la economía circular desde su creación en 1900, cuando ya convertía los desechos en abono.

La enseña, que hoy gestiona 200 depuradoras y ofrece el servicio de limpieza en la zona más emblemática de la ciudad de Valencia, demostró su compromiso de futuro tras perder su flota eléctrica con la inundación de sus instalaciones de Paiporta en la dana. La renovó con financiación privada, sin esperar a cobrar del Consorcio de Seguros.

Vicente Julián García recibe el reconocimiento a la Promoción Cultural y Social como máximo representante del Gremio de Artistas Falleros.

El colectivo, durante el primer lustro de la delegación de EL ESPAÑOL DE VALENCIA, supo reponerse a un doble aplazamiento de las Fallas por la pandemia.

A pesar de las difíciles circunstancias del colectivo, ha mantenido la más esencial de las actividades de la principal fiesta de la ciudad de Valencia.