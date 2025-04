Letta apuesta por la creación del Estado 28 de la UE, un país virtual para que las empresas eviten burocracias nacionales

Enrico Letta, ex primer ministro italiano, interviene en el Wake Up, Spain! 2025 Jesús Umbría

Enrico Letta es el autor de Much more than a market (Mucho más que un mercado, en español), un informe sobre el mercado único que el entonces primer ministro belga, Alexander De Croo, le encargó hace justo un año, cuando su país ostentaba la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. El expresidente del Consejo de Ministros de Italia se lo tomó en serio. Recorrió 65 ciudades europeas para reunirse con más de 400 representantes políticos, económicos y de la sociedad civil.