Asunción Soriano (Atrevia) defiende "la importancia de la comunicación" en un "entorno complejo y de crisis"

La comunicación juega un papel esencial en el entorno geopolítico actual. Al respecto, Asunción Soriano, CEO global de Atrevia, ha defendido que "estamos en un entorno complejo y de crisis y en estos momentos la comunicación es más importante que nunca". Así lo ha destacado en el V Foro Económico Español Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

Soriano ha explicado que "la comunicación en los momentos de crisis se debe plantear con una perspectiva muy holística, de reforzar las capacidades conectoras de una empresa con todo su público". Así, ha abogado por "crear buenas narrativas genuinas para todos los canales".

En esta línea, ha expresado que "los directivos tienen en la comunicación un rol ineludible porque ahora el bajo perfil ya no existe. Un directivo que no comunica no es directivo".

16. Conversación con Asunción Soriano, CEO global de Atrevia

En un contexto rodeado de fake news, bulos y campañas de ataques, ha destacado que "esta es la parte más compleja y oscura de la influencia en este momento, porque la desinformación es una conversación con mensajes manipulados y falsos, con lo cual hay una cierta sensación de vulnerabilidad. Estas campañas repiten el mismo mensaje que es lo más difícil de destruir".

A modo de ejemplo ha puesto lo que ha ocurrido en los últimos años con TikTok "donde no le dimos ninguna importancia y durante estos años las nuevas generaciones se han establecido en esa red social con lo cual se han producido un marco de pensamiento y no nos podemos perder estas conversaciones".

Así, Soriano ha abogado "porque las empresas deben afinar las gafas con las que analizan esto. También no hay que confundir la llegada con el impacto porque las conversaciones son volátiles y hay que vigilar cuando un ataque de desprestigio cale y cuando no cala".

De este modo, ha explicado que "cuando las empresas lanzan una estrategia de comunicación no solo deben activar sus mensajes y su verdad, sino también pelear la mentira. El periodismo tiene mucho papel que jugar en este entorno de buscar la verdad y la buena información, porque el entorno es muy complejo".

Respecto a la llegada de la inteligencia artificial, ha destacado que "da un poco de vértigo, pero estamos seguros de que nuestro trabajo se puede ver multiplicado con los superpoderes de la IA podemos ser más sectarios, segmentar mejor los mensajes, mucha data y rapidez con lo cual estamos aprendiendo y trabajando con las herramientas porque con ellas podemos ayudar a nuestros clientes".

Sobre el plan de crecimiento de Atrevia, ha recordado que "hemos cerrado el año creciendo un 8% que es una cifra potente y tiene que ver con el crecimiento orgánico mediante la compra e integración de empresas".

Y ha añadido que "nuestra visión siempre ha sido ser la consultora de referencia de español y portugués y las claves es incorporar y reforzar la parte estrategia, creativa, analítica y la tecnológica que ya es inherente a nuestra actividad".