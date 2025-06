Mompó anuncia una partida de 3 M€ para "crear un ejército" y enviar técnicos a los pueblos más afectados de la dana

El presidente de la Diputación de Valencia anuncia una partida de 3 millones de euros (ampliables a 6 M€) para fichar, "crear un ejército" y enviar técnicos a los municipios más pequeños y más afectados por la riada, que "son los que más necesitan y los que menos capacidad tienen".

A su juicio, entiende que la responsabilidad de la entidad es "ser útil, más próxima y una administración que ayuda de verdad a los pueblos".

El presidente de la Diputación se ha manifestado en estos términos en el foro Análisis de la reconstrucción tras la dana, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia este lunes en la Casa de Cultura, ubicada en el Antic Carrer de Mossen Sicra, número 17 de Torrent.

"En tiempo récord. Una cifra sin precedentes". Así se ha expresado el presidente de la Diputación de Valencia, tras cuantificar en 107 millones de euros los recursos movilizados por la administración para hacer frente a la reconstrucción de la dana.

"La Diputación de Valencia no es espectadora, sino protagonista de la reconstrucción", ha valorado Mompó en su discurso de clausura de este foro. Al respecto, ha considerado que se han realizado grandes esfuerzos para sacar adelante contratos de emergencia, que han incluido desde personal hasta inversiones en carreteras, limpieza, vehículos o equipación.

"Gobernar significa decidir", ha dicho. En sus palabras, siete meses se esperan respuestas "y no excusas": "Esperamos que haya soluciones y no promesas".

Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia

En este sentido, ha recordado que la dana que golpeó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre ha sido "la peor catástrofe natural que se ha cobrado vidas humanas". "El mal más irreparable de todos, que nos desbordó en todos los sentidos a los valencianos".

Y en este contexto ha señalado que desde la Diputación de Valencia se decidió actuar. "Y lo hicimos desde el minuto 1, sin mirar competencias ni esperar ninguna instrucción porque nuestra responsabilidad está en el territorio y eso nos distingue del resto", ha afirmado.

Crítico con Sánchez

Vicente Mompó se ha mostrado crítico con el Gobierno de España, quien ha hecho "grandes anuncios y de escasa utilidad" porque, bajo su punto de vista, se ha olvidado de la mayoría de los ayuntamientos, especialmente los más pequeños.

"No disponen ni de los recursos ni de la capacidad técnica suficiente para hacer frente al dinero que les han enviado. Y si no los ejecutan, tendrán que devolverlos en intereses. Esta es la gran trampa de Sánchez", ha reprochado al Ejecutivo central.

El presidente de la Diputación ha agregado que una administración que "de verdad quiere ayudar no impone condiciones imposibles, acompaña, entiende y actúa".

"Porque lo que está en juego no es una subvención, sino el esfuerzo que van a hacer nuestras alcaldesas y alcaldes no se vea frustrado por la excesiva burocracia impuesta desde Madrid. Lo que está en juego es que nuestros pueblos puedan rehacerse con dignidad y garantías y no con una incertidumbre constante de si cumplirán o no los plazos y requisitos de una administración que no entiende sus limitaciones", ha sentenciado.

"Estaremos junto a cada pueblo hasta que el último haya recuperado su normalidad. Y lo haremos con transparencia, con responsabilidad y con el orgullo de servir a nuestra tierra. Porque esta provincia no la levantará quien más promete, sino quien más cumple", ha zanjado el presidente de la Diputación.

Análisis de la reconstrucción

EL ESPAÑOL, en colaboración con la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Torrent y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), organizan el encuentro 'Análisis de la reconstrucción tras la dana'.

El encuentro ha fiscalizado las actuaciones impulsadas para la reconstrucción en los decenas de municipios devastados por la dana del pasado 29 de octubre. En particular, las obras hidráulicas necesarias para evitar que vuelva a producirse una nueva catástrofe.

El foro ha contado con la participación de ingenieros, contratistas, constructores y administraciones públicas.