Juan Abarca (HM Hospitales): "Galicia tiene las cualidades para ser banco de pruebas en el área del envejecimiento"

El envejecimiento puede ser una oportunidad para que Galicia se posicione como referente en este ámbito porque tiene las cualidades idóneas para ello. Así lo ha señalado Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, durante su intervención en el Foro Económico La Galicia que viene.

"Tenemos que ver el envejecimiento como una suerte, aunque conlleve desafíos. Aprovechar esa oportunidad para controlar mejor la situación e innovar con este tipo de pacientes, que en su mayoría son crónicos", ha dicho.

En este sentido, "las herramientas digitales pueden suponer una ventana al exterior y una solución para la soledad de las personas mayores. Y Galicia es un banco de pruebas perfecto para este tipo de cuestiones", ha detallado Abarca.

Juan Abarca, presidente de HM Hospitales

Galicia además "funciona bien en el ámbito sanitario y puede marcar diferencias y posicionarse con respecto a otras comunidades. Yo trataría de aprovechar las oportunidades en este sentido".

De hecho, la región ya está dando pasos en esta línea. El presidente de HM Hospitales ha mencionado, por ejemplo, los procesos para la atención a la cronicidad o la diabetes que la Xunta tiene en marcha. "Ahora hay que conseguir que esas buenas prácticas dentro del ámbito del envejecimiento se lleven a otros territorios".

Abarca ha ensalzado el sistema sanitario público gallego. "Es uno de los mejores de este país. Tiene tres institutos de investigación acreditados. Es fuente de conocimiento, pero necesita generar entornos que ayuden a atraer a investigadores y empresas".

Y eso se traduce en una financiación estable e infraestructura. "Y que todo ello revierta en la población", ha añadido.

Otro de los temas que se han abordado durante la conversación ha sido la colaboración entre la sanidad pública y la privada.

"La base de la asistencia sanitaria de España es el sistema público. Hay que ver dónde está fallando. Una vez que se haga esto, hay que reconocer esos fallos y poner remedio. Y lo ideal es buscar las fórmulas para que la sanidad privada pueda ayudar, más allá del papel que pueda tener con las personas que eligen tener un seguro", ha dicho Abarca.

En Galicia "se dan con regularidad los conciertos para la lista de espera. En ese sentido, está funcionando bien. Pero se puede hacer más, deben tomarse más medidas para bajar los tiempos", ha añadido.

Por último, el presidente de HM Hospitales ha abordado el problema que tiene España con la falta de profesionales sanitarios. "Se llama Estatuto Marco y lo único que hace es expulsar a los profesionales del sistema público porque no reconoce el mérito".

En esta línea, Abarca apuesta por "flexibilizar las condiciones que puedan tener los profesionales dentro del estatuto marco para poder atraer talento".