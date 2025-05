Francisco Barrionuevo, CEO del Grupo Novaschool: "La IA no va a sustituir a un profesor, pero le obliga a reinventarse"

Francisco Barrionuevo dirige desde 2009 uno de los grupos educativos privados más consolidados de Andalucía: Novaschool, con 11 colegios y varias escuelas infantiles que acogen a casi 5.000 alumnos. Economista, docente, graduado en Derecho y en Marketing e Investigación de Mercados, Barrionuevo no solo gestiona, también enseña. Da clase, conoce de cerca el aula y defiende que el futuro de la educación pasa por un equilibrio entre la innovación tecnológica y la cercanía humana del profesorado.

Así lo ha manifestado en una conversación con el delegado de EL ESPAÑOL de Málaga, Ángel Recio, en el IV Foro de Educación, Innovación y Economía de EL ESPAÑOL, EL ESPAÑOL de Málaga e Invertia.

Novaschool, ha contado Barrionuevo, nace como un spin-off de Novasoft, empresa tecnológica pionera del Parque Tecnológico de Málaga (hoy Málaga TechPark). “Desde el principio llevamos la tecnología al ámbito educativo”, ha recordado. Su primer centro, el Novaschool Añoreta, se ha convertido en el buque insignia del grupo, que ha crecido bajo una lógica empresarial clara y sostenida.

“La zona costera de Málaga es muy atractiva para el nómada digital y muchas familias buscan colegios en esa área”, ha explicado. Un fenómeno que, de momento, ayuda a paliar los efectos de la baja natalidad, aunque advierte que el problema está en el horizonte: “Vamos a tener un problema con eso, más pronto que tarde”.

Novaschool cubre todo el ciclo educativo, desde infantil hasta Bachillerato, y su CEO insiste en que cada etapa requiere una metodología diferente. Como docente de Secundaria y Bachillerato, Barrionuevo describe el aula actual como un “entorno de cambio permanente” y ha reconocido que uno de los principales retos es la caída en la capacidad de atención y la comprensión lectora.

“La aplicabilidad es clave. El alumno se implica cuando ve que lo que aprende sirve para algo”, dice. De ahí que hayan impulsado en Novaschool una práctica poco habitual en niveles preuniversitarios: un Trabajo de Fin de Asignatura (TFA) en todas las materias, que fomenta la investigación, el trabajo en grupo y la autonomía en el alumno.

Barrionuevo no teme a la inteligencia artificial: la integra. “Yo enseño a mis alumnos a usar ChatGPT. Al principio me trataron como un loco, pero deben saber manejar las herramientas que están revolucionándolo todo”, ha indicado. Cree que la IA ha llegado para quedarse, y que la formación del profesorado es la única manera de no quedarse atrás.

Este verano, Novaschool ofrecerá formación específica en IA para sus 500 trabajadores. “No todos los docentes se adaptan con facilidad, pero necesitamos reciclar a toda la plantilla si queremos estar preparados para lo que viene”.

Pese a todo, tiene claro que la IA no va a sustituir al profesor: “Un robot no puede hacer lo que hace un docente. El profesor es tutor, guía, acompañante. Es la cercanía lo que marca la diferencia”. Para ilustrarlo, recurre a su experiencia: “Tengo 25 alumnos y ya es complejo. Imagina una clase de 65 en Senegal, como vi en un viaje. La clave está en hacer grupos, generar conexiones...”

Para Barrionuevo, el futuro del aula es híbrido: ni puramente digital ni exclusivamente tradicional. “Hay que dar una dosis adecuada de tecnología. El aula debe ser el lugar donde esa competencia digital esté bien dirigida”.

En su opinión, no se trata de hacer grandes revoluciones, sino de dirigir el cambio con criterio. “Cada año es diferente. Vivimos en una especie de locura continua". Defiende también la libertad de elección educativa recogida en el artículo 27 de la Constitución Española: “Si una familia decide invertir sus ahorros en una educación que considera de mayor calidad, tiene todo el derecho. Además, esas familias son exigentes, hacen seguimiento. No entiendo el debate entre pública y privada en pleno siglo XXI".

Concluye con una mirada a largo plazo: “El futuro lo es todo. Viene mucha IA, mucha tecnología. No hay que cambiarlo todo, pero sí adaptarse”. Y lo hace desde una certeza muy clara: un profesor no es solo alguien que transmite conocimientos. Es alguien que acompaña. Y eso, de momento, ningún robot puede replicarlo.