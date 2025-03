Castilla-La Mancha aspira a convertirse en potencia de la "industria tecnológica" vinculada a las renovables

Castilla-La Mancha se ha consolidado en lo últimos años como una de las regiones líderes en generación de energías renovables en España, con un 86 % de su mix energético procedente de fuentes limpias, 20 puntos por encima de la media nacional.

Así lo ha destacado Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno castellanomanchego, durante la mesa redonda "Transición energética, clave para el desarrollo sostenible de Castilla-La Mancha", celebrada dentro del IV Foro Económico Español de Castilla-La Mancha 'Las oportunidades de Castilla-La Mancha en una etapa de grandes cambios', organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y EL DIGITAL CLM en el Cigarral de las Mercedes de Toledo.

La consejera ha resaltado la importancia de los más de 6.500 empleos que genera el sector de las renovables en la región, pero no se ha mostrado conformista y ha señalado: "No queremos ser solo exportadores de energía, sino que esta se quede aquí. Aspiramos a tener industria tecnológica también, a que se fabriquen aquí las placas, los electrolizadores, el acero, las baterías…".

15. Mesa redonda. Transición energética, clave para el desarrollo sostenible de Castilla-La Mancha

En este contexto, Luis Puchades, presidente de la Asociación Española de Biogás (AEBIG), ha detacado que Castilla-La Mancha es "una de las regiones con mayor y mejor potencial para el desarrollo del biometano", ya que cuenta con un tejido agroalimentario muy potente que genera residuos aptos para la producción de biogás.

"El sector del vino, el aceite, el cárnico, la agricultura… Todas estas industrias producen subproductos como estiércoles, alperujos, vinazas, que pueden ser tratados y producir biogás o biometano", ha recordado.

Eva Maneiro, CEO de Russula Corporación e Hydnum Steel, compañía que va a producir 2,6 millones de toneladas de acero limpio al año en la planta que tiene proyectada en Puertollano (Ciudad Real), ha explicado que el desarrollo en renovables que ha conseguido Castilla-La Mancha "la convierte en uno de los únicos puntos en el sur de Europa donde el hidrógeno verde va a triunfar".

"Antes de elegir Castilla-La Mancha analizamos muchas ubicaciones, pero tener energía a un precio accesible era fundamental, y solo Puertollano ofrecía esa posibilidad", ha reconocido. En la misma línea, ha insistido en que "el único punto donde la descarbonización del acero puede ser posible es Castilla-La Mancha" y ha puesto en valor que "muchos fondos extranjeros están poniendo sus ojos en nuestra comunidad".

Por su parte, Jesús Martínez Molina, director de la delegación de Aqualia en Castilla-La Mancha, ha indicado que la región "está desarrollando infraestructuras hidráulicas muy importantes" y que "es el momento de planificarlas con vistas a la neutralidad energética en 2050".

Colaboración público-privada

En esa línea, ha pedido a la Administración regional seguir colaborando para que empresas como Aqualia, que "ya nació sostenible" al gestionar un recurso limitado como es el agua, cuenten con un "marco jurídico y económico que nos permita invertir". El objetivo, ha dicho, es "mejorar la eficiencia energética" del ciclo del agua a través de tecnologías como el biogás, la motogeneración o las turbinas.

Para asesorar sobre el desarrollo de ese tipo de proyectos energéticos nació en Albacete la compañía Ideas Medioambientales. Su director de Sostenibilidad, Iago Vázquez, ha señalado que hoy por hoy la empresa da trabajo a "más de 200 personas", de las que unas 80 son egresados de la Univesidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

"Hace unos minutos hemos firmado un convenio con la UCLM para crear un aula, que será una cátedra, sobre el sector gasista", ha informado en primicia. "Aspiramos a aportar evidencias que faciliten la toma de decisiones y contribuyan al debate sobre la transición energética que estamos viviendo y viviremos en los próximos años", ha añadido.

Formación y divulgación

En ese sentido, la vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras de la UCLM, Inmaculada Gallego, ha añadido: "La universidad no solo tiene un papel fundamental en la formación, no solo de profesionales, sino también en divulgación, una función que a veces no realizamos adecuadamente". "En breve organizaremos sesiones en Albacete y Ciudad Real para explicar a los ciudadanos qué son las comunidades energéticas", ha avanzado.

Y es que los ponentes han coincidido en que, a pesar del potencial del sector, algunos proyectos energéticos están encontrado resistencias. Puchades ha alertado de que "existen corrientes profundamente populistas que están atacando a muchos proyectos de energías renovables", lo que puede "ralentizar el proceso de descarbonización".

"Se están maxificando los presuntos prejuicios y no se está viendo su potencial de desarrollo rural y de tratar residuos", ha advertido el presidente de la Asociación Española de Biogás, por lo que ha llamado al sector a abordar sus proyectos de manera "coherente, razonable y lógica".

"No vale la demagogia"

En este sentido, la consejera de Desarrollo Sostenible ha recalcado la importancia de ofrecer explicaciones claras a la ciudadanía. "Tenemos que abordarlo de forma coherente, dando todas las explicaciones necesarias a los ciudadanos, pero no vale la demagogia, no vale decir medias verdades, barbaridades sin criterio científico, técnico, ni económico", ha asegurado.

Por su parte, Jesús Martínez Molina, director de la delegación de Aqualia en Castilla-La Mancha, ha subrayado la importancia de la comunicación: "Nos vamos a encontrar ciertas reticencias, pero es muy importante cómo se transmite la información".

Eva Maneiro, CEO de Russula Corporación e Hydnum Steel. Rodrigo Mínguez

Maneiro, CEO de Russula Corporación e Hydnum Steel, ha insistido en la importancia de que el hidrógeno verde se utilice en proyectos realmente sostenibles y no en iniciativas especulativas: "Siempre me refiero a acero limpio, no verde. Va a haber proyectos zombis que no tienen detrás esa sostenibilidad. Pero un proyecto bien armado en Castilla-La Mancha podrá usar hidrógeno verde a un precio competitivo".

"Tenemos más de 15,7 toneladas de residuos de materia orgánica que, si no les damos una solución, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los tiramos al medio? ¿Qué van a hacer nuestros ganaderos y agricultores? Tenemos que ayudarles y encontrar juntos una solución. Administración y empresas deben generar sinergias para mostrar los beneficios de estas iniciativas. Aún nos queda trabajo por hacer para convencer a los ciudadanos, pero no se trata de imponer nada, sino de demostrar que los proyectos son factibles para el territorio", ha insistido la consejera.

La vicerrectora de la UCLM, ha subrayado que la universidad "está ejerciendo un papel estratégico" en ese ámbitos como "reforestación, digitalización, procesos constructivos con menor huella de carbono…". "Áreas donde la innovación e investigación son estratégicas para poder progresar", ha destacado Gallego, que ha destacado que, según datos de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, "en el ámbito de energías renovables, en los últimos seis años, España está en la posición número ocho en publicaciones científicas, y la UCLM tiene un 86 % más de citas que la media mundial".