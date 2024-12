La 'Silver Economy' pide a las marca que cambien su público objetivo hacia los mayores de 60 años

La Silver Economy reclama su sitio en la oferta de productos y servicios. Francisco José González y Agustín Medina, expresidentes de la Asociación Española de Agencias de Publicidad y cofundadores de Presidentex, han destacado en el II Foro Silver Economy, organizado por EL ESPAÑOL-Invertia, la importancia del consumo de los mayores de 60 años, un grupo demográfico con un alto poder adquisitivo que, a menudo, es ignorado por las marcas.

"Hablar sólo a los jóvenes como consumidores es un error de marca, tienen que cambiar su público objetivo a un grupo de edad mayor", ha afirmado González. "El 60% del gasto en consumo normal [no especializado] es de personas mayores. Muchos anunciantes o no lo saben o actúan como si no lo supieran", ha apuntado.

González ha señalado que existe una "confusión entre la realidad social de la edad que marca el DNI y la actitud vital y el estilo de vida". Y ha añadido que "la sociedad se ha rejuvenecido. La edad de los DNI es mayor, pero la actitud es rejuvenecida respecto a la sociedad de hace 50 años".

3. Conversación a dos

Por su parte, Medina ha destacado también ese 60% del consumo concentrado en los mayores de 60 años, y ha puntualizado que no ocurre sólo en España: "en EEUU es el 80% de todo el dinero que se mueve". Medina ha explicado que "la ecuación ingresos/gastos ha favorecido mucho a este segmento de edad en los últimos 20 años".

"Los mayores de 65 cobran una pensión, ya tienen su casa pagada, los hijos ya son mayores y viven su vida y, por tanto, queda mucho para gastar. Y tienen tiempo para gastar", ha sentenciado Medina.

En cuanto a los medios de comunicación, Medina ha apuntado que "los mayores están cada vez más digitalizados, pero no quiere decir que funcionen igual con las redes sociales que los más jóvenes. De hecho, los mayores están más identificados con los medios tradicionales". En este sentido, ha destacado que prefieren medios como un periódico, incluso aunque sea en su versión digital.

Ambos expertos coinciden en que las marcas deben adaptar sus estrategias de marketing para llegar a este público, teniendo en cuenta sus necesidades, intereses y hábitos de consumo.