Jaume Miquel (Tendam): “Hay que comprar de forma responsable, pero la moda es moda”

El sector textil juega un papel muy importante en la gestión sostenible de las prendas textiles y del consumo. En este sentido, Jaume Miquel, presidente y consejero delegado de Tendam, ha hecho un llamamiento a no sobreconsumir y a ser responsable siendo consciente de que la “moda es moda”.

“Hay que comprar, responsable”, ha dicho, pero teniendo en cuenta que “la moda es moda también”, ha señalado durante su intervención en la tercera edición del Observatorio de los ODS organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y ENCLAVE ODS.

De ahí que haya destacado que “una prenda tiene una misión básica que es vestirte y representar una individualidad de las personas”, pero también tiene “un componente de arte”. Todo ello es lo que incita al consumo. El otro elemento importante es la responsabilidad y aquí ha reflexionado sobre si se hacen o no compras compulsivas.

5. Jaume Miquel, presidente y consejero delegado de Tendam

“Hay que continuar consumiendo porque es parte de la naturaleza humana, pero no hay que sobreconsumir”, ha zanjado sobre el asunto.

Y lo ha comentado en un momento en el que las grandes del sector están haciendo un esfuerzo en común para mejorar la sostenibilidad de la industria. El pasado año, Tendam junto a Inditex, Decathlon, H&M, Ikea, Kiabi, Mango constituyeron un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (Scrap), que gestiona los residuos textiles y de calzado que se generen en el mercado español.

Desde Scrap, Jaume Miquel espera que el sector se mantenga unido. “Las grandes compañías estamos alineadas en cuando a agenda y a dar los fondos. Esperamos arrastrar al resto del sector”, ha continuado.

Entre los objetivos está el de la circularidad. “Scrap pone los medios para adaptar esta parte que no es fácil”, ha asegurado. Y no lo es porque “hay eslabones que no controlas”, ha añadido.

En este sentido, el presidente del grupo textil español también ha reclamado igualdad en el tablero de juego. Es decir, que “se impongan las mismas reglas a las compañías europeas que a las que vengan de fuera porque si no la situación es de indefensión y pérdida de competitividad”, ha reclamado. Así, ha lamentado la poca “claridad” que hay en el marco regulatorio de Europa.

También hay que tener en cuenta cómo se reparte el mercado. “EEUU protege, China incentiva y Europa regula”, detalla Jaume Miquel. “Si regulas para compañías europeas pones más presión en una base productiva que está tiritando y es difícil relocalizar”, ha explicado. Eso hace que al mismo tiempo “China gane más peso y sea más productiva”, ha añadido.

Equidad y energía

Por otro lado, en cuanto al esfuerzo que realiza Tendam en algunos objetivos de la agenda de desarrollo sostenible, el presidente de la empresa textil ha destacado la equidad. “El 83% de los empleados son mujeres y el 69% de puestos directivos los ostentan mujeres”, ha afirmado.

Asimismo, el 100% de la energía que usa Tendam en España es renovable y el 76% lo es a nivel mundial. “El año que viene empezaremos en Portugal con el 100% renovable también”, ha avanzado.