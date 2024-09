Cooklin (Fundación Mutua): "Tenemos más de 40 programas en el ámbito de la acción social"

Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña, ha explicado que la institución trabaja en "más de 40 programas de actuación" en todos los ámbitos de la acción social, que es la vertiente a la que, según ha reconocido, se siente "más afín".

"Al mismo tiempo que ayudamos a la investigación de proyectos en enfermedades raras en hospitales o instituciones de investigación de referencia españolas, también ayudamos desde el área de acción social a niños, a padres y a familiares que tienen niños con problemas con ayudas técnicas", ha afirmado durante la tercera edición del Observatorio de los ODS organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y ENCLAVE ODS.

Una suerte de sistema de "vasos comunicantes" en el que se basa el trabajo de la Fundación Mutua, según ha explicado el directivo.

De todas las iniciativas que apoya la Fundación, Cooklin ha reconocido que, si tuviera que elegir dos ámbitos, escogería la lucha contra la violencia de género, el apoyo a las mujeres víctimas de maltrato y a sus hijos (propuesto por Ignacio Garralda, presidente de la Fundación y de Grupo Mutua) y la lucha contra el acoso escolar (elegido por él mismo).

"Dedicamos importantes recursos, dedicamos importantes esfuerzos con aliados, desde la Fundación Anar a la Guardia Civil y la Policía e instituciones docentes", ha explicado sobre este último ámbito.

Plan estratégico

Cooklin ha recordado que el Grupo Mutua lanzó su primer plan estratégico de sostenibilidad en 2021, con duración entre 2022 y 2026, cuyos objetivos y directrices se han ido actualizando con los años, pues "no estaban escritos sobre roca".

"Pensamos que el ámbito de la responsabilidad social estaba bien definida, bien encastrada, dentro de la Fundación. Que la Fundación tenía no solamente los medios para llevarlo a cabo, sino, sobre todo, las capacidades y la sensibilidad", ha contado.

Y es que, en opinión del también subdirector general de Comunicación, Relaciones Institucionales y RSC del Grupo Mutua, "es muy importante trabajar con sensibilidad respecto a las cosas que haces".

"Todos los que estamos aquí sabemos que alcanzar los objetivos que nos proponemos en la empresa y en la vida hay que hacerlo con esfuerzo, hay que hacerlo con recursos, pero sobre todo hay que hacerlo con mucho corazón", ha apuntado.

Apoyo de la dirección

A la hora de contar con una fundación corporativa que funcione realmente, para Cooklin son clave dos aspectos: el apoyo de la dirección y los recursos.

"Lo más importante es tener un primer ejecutivo de la compañía, no de la Fundación, que realmente apoye, que se lo crea y se lo diga a la organización en su conjunto. No para darle un barniz de preocupación social, no, se lo tiene que creer", ha apuntado, poniendo como buen ejemplo a Garralda, presidente de Grupo Mutua.

Pero no sólo eso es necesario. "El apoyo de la alta dirección de la compañía y, sobre todo, tener recursos suficientes para poder hacer las cosas nucleares que tú consideras que debes introducir para realizar una aportación eficaz a la mejora social. No vas a cambiar el mundo, pero sí puedes ayudar a muchísima gente", ha concluido.