El 'Capital verde' pide más rapidez en las políticas sostenibles: "Una firma no puede tardar 30 meses"

Llegada la media mañana, en el marco del III Observatorio de los ODS La ciudad y el impacto de los ODS en Valencia, Capital Verde Europea 2024, se celebra la mesa redonda 'Capital verde como referente'. Esta jornada organizada por EL ESPAÑOL, Enclave ODS e Invertia, reúne a Luis García-Torremocha, presidente y consejero delegado de Movilex Recycling Group; Raúl González, fundador de Ecodicta; Fernando Castelló-Sirvent, economista, profesor e investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV); Samuel Landete, director de Innovación y Tecnología de la American School of Valencia para abordar como las empresas valencianas viven la adaptación y el cambio a la sostenibilidad.

Mesa redonda 'Capital verde como referente', moderada por Charo Izquierdo Esteban Palazuelos

El 97% de los habitantes de Valencia viven a menos de 300 metros de una zona verde. "No sé si hablar de influencia o de envidia" introducía Charo Izquierdo, directora de Enclave ODS ejerciendo como moderadora de esta mesa redonda que invita a los participantes al debate entre ellos.

Samuel Landate inaugura el turno de palabra destacando cómo las ecoescuelas influyen en la educación de los niños, y también de los padres. "En estas, los alumnos son los que toman el control y las decisiones del centro" comenta el director de Innovación y tecnología de la American School of Valencia, quien pone hincapié en la inclusión de los objetivos sostenibles en el currículo y los planes a largo plazo.

Y de esta educación transversal, saltamos a la urgencia de implementar una economía circular, la cual Valencia apoya en demasía. "Movilex es una empresa nacional e internacional, con presencia en España, Portugal y Latinoamércia, y nuestra misión es gestionar residuos de aparatos electrónicos" introduce Luis García-Torremocha, que arroja esperanza al consumo de este tipo de dispositivos: "Se consume mucho más producto reciclado que producto de minería. Casi el 100% del cobre y el aluminio provienen de las plantas de reciclaje".

Dado que, lo que no se mide, no existe, la moderadora se dirige a Fernando Castelló-Sirvent, economista, profesor e investigador, sobre el impacto económico y tangible de estos cambios. "Hablamos de efectos de doble impacto: hacia la sociedad y hacia sus balances económicos. El reto es medir los efectos económicos del impacto medioambiental, pese a que existen experimentos interesantes no están aún resueltos". Desde la Universidad de Valencia asesoran e investigan el camino.

8. Mesa redonda. Capital verde como referente

Y hablar de medioambiente también es hablar de moda, y de cómo la sostenibilidad debe ser en ese universo un modelo de negocio. El desarrollo e implementación va lento, pero encaminado. "Tenemos que posicionarnos en un marco de una revolución industrial. Hemos demostrado las herramientas que tenemos como humanos para afrontar los retos", dice esperanzado Raúl González, founder de Ecodicta.

El mundo es un todo, y todos los ecosistemas están ligados. ¿Somos conscientes de cómo nuestro disfrute europeo de la moda impacta en otros países? Tenemos que pensar en la suma global y contaminar menos. "China y Estados Unidos, aunque no tengan tanta conciencia sobre sostenibilidad ni políticas para ello, su desarrollo hace que esta práctica sea cada vez más una realidad".

El debate está servido, y Charo Izquierdo lo pone sobre la mesa con una aguda pregunta: ¿Está el ecosistema empresarial valenciano preparado para la transición que abordamos?

"La administración pública tiene que, de verdad, tomar un cambio y ser más rápida en cómo poner en marcha una autorización medioambiental. Esta no puede tardar 30 meses, en ese tiempo el mundo ha cambiado: la guerra de Rusia en Ucrania, el Covid…" señala Luis García-Torremocha, quien reconoce cómo Valencia es altamente competitivo a esta realidad presente, algo que matiza Fernando Castelló-Sirvent: "necesitamos dos vectores: colaboración público-privada y evaluación de las políticas públicas". El marco de juego debe venir marcado desde arriba, "en este sentido, la colaboración debe ir un paso más allá hasta alcanzar la velocidad de crucero".

Todo esto parte de un lugar fundamental, la educación y la necesidad de aunar los ODS con las unidades educativas. "Los colegios están muy preparados" asegura Landate.

Valencia verde

El carácter emprendedor del valenciano facilita la adaptación al clima, a los cambios y al entorno. "Cuando se transformó Valencia tras la riada del 57, se vio cómo las personas cuando les ofreces sostenibilidad y planes verdes no quieren volver atrás. Nadie quiere tener fábricas pegadas a sus domicilios" mencionaba Raúl González. Una demostración de que la sostenibilidad nos hace vivir mejor.

"Apoyo, colaboración y auditoría", esto echa de menos Fernando Castelló-Sirvent; también el crear conciencia a través de encuentros como este III Observatorio de los ODS La ciudad y el impacto de los ODS. "La sostenibilidad es rentable, pero requiere un cambio".

Raúl González comenta que desde Ecodicta impulsan dicho cambio a través de una medida económica:"El IVA verde es una iniciativa que defiende una fiscalidad más positiva que aquellas que tienen un peor impacto en el medioambiente" Una medida necesaria para invitar y motivar a las empresas hacia la sostenibilidad. "En principio lo estamos moviendo en la moda, pero el camino es que amplíe a todos".

El futuro reside en la educación, no solo hacia los jóvenes, también a esas generaciones que aún son "negacionistas". "Hay que adaptar la inversión a la educación, adaptada a lo que hoy se necesita: sostenibilidad" concluye la mesa redonda Luis García-Torremocha.