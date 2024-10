El sector sanitario apuesta por potenciar la digitalización de los procesos asistenciales

La digitalización de los procesos asistenciales ha sido uno de los temas de debate tratados durante la segunda jornada del V Simposio del Observatorio de la Sanidad que EL ESPAÑOL-Invertia organizan desde el pasado 30 de septiembre y hasta el 3 de octubre.

Philippe Paul, director ejecutivo de Relyens España, Joan Guanyabens, director de la Fundación TIC Salut del Departament de Sanitat de Catalunya, José María Mena, médico experto del Área de Consultoría de Sanidad de Minsait, Ángel Blanco, director de Transformación, Procesos y TI del Grupo Quirónsalud y Luisa Bautista, responsable de Sanidad de Accenture han sido los ponentes encargados de tratar este tema en la mesa redonda que ha tenido lugar este martes.

Durante la charla, los ponentes han expuestos las principales soluciones que ya ofrecen en este ámbitos sus compañías y han reflexionado sobre los pasos que debe dar el sector para brindar la mejor cobertura a los pacientes.

19. Mesa redonda. Digitalización de procesos asistenciales. Servicios y soluciones que ayuden

"Si conozco previamente los riesgos, porque tengo una serie de datos que me lo permite, soy capaz de anticiparme. Por ejemplo, nosotros tenemos un software que se utiliza en quirófanos para que los cirujanos tomen mejores decisiones, también ponemos a su disposición una checklist digital y contaos con cámaras que les van a permitir mejorar posteriormente en sesiones clínicas", explica Philippe Paul, director ejecutivo de Relyens España.

No ha sido el único que ha presentado modelos disruptivos. Luisa Bautista, responsable de Sanidad de Accenture, ha explicado la importancia de consolidar en el sector los modelos relacionados con la inteligencia artificial.

"Los beneficios de digitalizar el sector son infinitos, aún tenemos que sacarle provecho. Por ejemplo, recuerdo cuando se digitalizó la historia clínica, se ahorró de media 22 minutos por paciente. Si a todos esos pasos añadimos ahora la inteligencia artificial generativa podemos dar un servicio todavía mucho más profesional, eficaz y eficiente. Con estas herramientas nuestra intención es que el médico se dedique única y exclusivamente a mirar a la cara al paciente y no a tener que ir tomando notas mientras le atiende", explica Luisa Bautista, responsable de Sanidad de Accenture.

La apuesta por la digitalización debe estar liderada por el sector público. Esta es una de las principales consignas que ha dejado Joan Guanyabens, director de la Fundación TIC Salut del Departament de Sanitat de Catalunya, durante su discurso.

"No es un problema de recursos, no es un problema de tecnología y no es un problema de falta de problemas. Tenemos muchas necesidades, los ingredientes están todos y nos cuesta que estos cambios sucedan, quizás nos falta algo más de decisión por parte del sector público", añadió sobre este asunto.

Por su parte, para Ángel Blanco la verdadera oportunidad que surge a la hora de digitalizar es poder humanizar. En este sentido, explica que es muy importante que se interprete de esta manera la oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías en el sector sanitario. "Digitalizar es humanizar", ha sostenido durante su intervención.

Desde el 30 de septiembre hasta el 3 de octubre, EL ESPAÑOL e Invertia organizan el V Simposio del Observatorio de la Sanidad, bajo el título 'España, como líder de una política sanitaria europea'.

Unos encuentros que contarán con la participación de Mónica García, ministra de Sanidad; Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad; Raquel Yotti, comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia; Pedro Gullón, director general de Salud Pública, entre otras figuras del sector.