El juez ponente de los 'Papeles de Bárcenas' se opuso a que Rajoy declarara presencialmente en Gürtel

Ángel Hurtado, el magistrado que ejercerá como ponente del Tribunal que juzgue el caso de los Papeles de Bárcenas, donde se aborda el presunto pago de sobresueldos por parte del extesorero del Partido Popular a miembros de dicho partido, se opuso durante el juicio del caso Gürtel a que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarara como testigo presencialmente en la Audiencia Nacional.

La declaración de Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional el 27 de julio de 2017 era una de las más esperadas del juicio en el que se abordó la primera época del caso Gürtel y cuya sentencia, hecha pública hace unas semanas, firman el mencionado Ángel Hurtado y los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada.

El hecho de que el entonces presidente del Gobierno tuviera que declarar como testigo en sede judicial por un caso de corrupción en el que había miembros de su partido directamente implicados, levantó un gran revuelo mediático. Algo que el magistrado Hurtado intentó evitar no mostrándose en contra de que Rajoy declarara por videoconferencia como solicitó el expresidente. Los otros dos magistrados, en cambio, sí que lo hicieron.

Sentencia de Gürtel Valencia: El PP se financió "de una manera tan irregular que fue delictiva"

El PP no es partícipe a título lucrativo

Precisamente Hurtado, de carácter conservador, redactó un voto particular contra algunos puntos de la sentencia de Gürtel Época I. No está de acuerdo con que se considere al Partido Popualr partícipe a título lucrativo de la trama de corrupción porque, según sostiene el magistrado, sus responsables no tenían por qué saber que ciertas personas estaban utilizando las siglas de dicho partido para delinquir.

También se mostró a favor de absolver al exconcejal de Estepona Ricardo Galeote, al extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís Perales, a su hijo y empresario Ángel Sanchís Herrero y al ex viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente.

El tribunal

Los magistrados que deberían haber juzgado el caso de Los Papeles de Bárcenas son la presidenta de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, María José Rodríguez Duplá y los magistrados José Ricardo de Prada y Juan Pablo González.

Juan Pablo González, que fue recusado precisamente por la "apariencia de imparcialidad" y su afinidad al Partido Popular, ha sido sustituido por Ángel Hurtado. En el caso de José Ricardo de Prada, puesto que se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial será sustituido por María Riera.