Casado no ha rehuido las referencias a los "nuevos partidos" que han surgido en el "espacio electoral" del Partido Popular. Al contrario, ha iniciado su discurso por ahí, dando la batalla dialéctica para luego argumentarla. "Menos PP ha sido más separatismo, más populismo y más Otegis". Y, en su línea de reclamar el voto a los seguidores de Vox y Cs, ha planteado "con todo respeto" las siguientes preguntas: "¿Hoy España se parece más o menos a lo que les gustaría que fuera? ¿Cambiar su voto ha traído más estabilidad, más respeto a la ley y a las instituciones, más prosperidad y libertad... o menos?". Para reclamar al PP como la "casa común" de todos "aquéllos que se fueron a buscar al PP fuera del PP". Porque "no lo han encontrado y no lo van a encontrar".