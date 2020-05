El Gobierno cambia las reglas de su comité secreto y deja a Madrid en la Fase 0

El Gobierno ha dejado a Madrid una semana más en la fase 0 sin razonar los motivos técnicos que avalan esta conclusión. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha calificado esta decisión como "un ataque político" dentro de la campaña "inaceptable que están haciendo sobre mi Gobierno".

Isabel Díaz Ayuso va a solicitar de manera formal y por escrito un informe motivado al ministerio de Sanidad "para conocer los criterios objetivos que llevan a que se deniegue nuevamente el acceso de la Comunidad a la siguiente fase". En caso de no recibirlo, pedirá "que se efectúen aquellas medidas legales que estén a nuestro alcance para defender los derechos de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid".

Moncloa tasó en tres los criterios que utilizaría para permitir que unas zonas avancen más rápidas que otras: por la reproducción del virus; por cuántas camas y UCIs hay disponibles y por la capacidad de respuesta y detección de nuevos casos. Sin embargo, hay una disparidad en el criterio: Madrid cree que los cumple todos para levantar las restricciones del confinamiento y el Gobierno no.

Tomás Serrano

El ministerio de Sanidad ofreció este viernes a la Comunidad que dirige Isabel Díaz Ayuso pasar a una especie de fase intermedia entre la Fase 0 y la Fase 1, inexistente hasta el momento. El Gobierno le llama Fase 0 "con alivios", pero en la práctica es un rango de nueva creación entre el 0 y el 1. Moncloa tampoco ofrece todavía los nombres del comité de expertos que asesora y decide con el Gobierno qué zonas deben ascender en la desescalada y cuáles no.

Orden

La región madrileña no aceptó esta transacción y pidió hasta el último momento saltar hasta la Fase 1, como la mayor parte de España. Desde la Presidencia de Madrid se quejan de que la Orden Ministerial reconoce explícitamente que no hay fases intermedias, sino cuatro fases bien diferenciadas: la 0, la 1, la 2 y la 3. A cada una le corresponde un grado de apertura o liberación de medidas, como ya explicó el Gobierno cuando presentó el plan de desescalada. Sin embargo, esta nueva fase "genera confusión e incertidumbre" y es "una invención" que el ciudadano "puede ver como una chapuza improvisada".

Sin explicar qué criterios han utilizado para tomar esta decisión, Moncloa permite a partir del 18 de mayo que los comercios de Madrid se abran al público sin cita previa. Sin embargo, las terrazas de bares y restaurantes permanecerán cerradas en toda la región y se prohíben las reuniones en grupos de diez personas.

Madrid ya intentó sin éxito incorporarse a la nueva fase desde el 11 de mayo. Entonces, Sanidad consideró que la comunidad había realizado pocos test de detección de la Covid y le pidió reforzar el área de Atención Primaria para poder escalar. Madrid alega que este sistema de Atención Primaria "lleva una semana rodado" y que ha ampliado la capacidad de realizar PCR diarias: de los más de 11.000 ahora se hacen más de 15.000. "Hay capacidad de realizar pruebas 24 horas al día los siete días a la semana", alegan.

El documento que la Comunidad de Madrid rellenó esta semana para pedir de nuevo el ascenso recoge los siguientes datos: el número de pacientes hospitalizados ha bajado un 86%; el número de camas de hospitalización necesarias un 91,61%; el número de pacientes ingresados en UCI ha descendido un 73% y el de camas de UCI necesarias ha bajado un 79,61%.

En urgencias, Madrid alega que el número de pacientes pendientes de ingreso llegó a ser de 2.654 y el 13 de mayo tenían 164: un descenso del 93,82%. El número de pacientes en seguimiento domiciliario en Atención Primaria ha pasado de 24.081 pacientes diarios a 2.244: un 90% menos.

El número de pacientes con PCR positiva llegó a alcanzar los 3.300 diarios y en la última semana se sitúa ya en la media de los 150 casos. En hospitalización, el criterio es tener entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por 10.000 habitantes, por tanto, Madrid necesitaría un máximo de 24.750. "Hemos llegado a tener 25.000, sin contar con la capacidad de ampliación de Ifema y hoteles sanitarizados".

Sanidad reclamaba que las comunidades tuvieran entre 1,5 y 2 camas de UCI por cada diez mil habitantes. "Necesitaríamos 1.340. Ya disponemos de 1.350 y hemos llegado a tener 1.942. Ahora tenemos 358 camas de UCI ocupadas. Solo el 18,4% del máximo ocupado".

Madrid también recuerda al Gobierno que ha adquirido más de 500 toneladas de material para tener un stock de equipos de protección individual de 45 días. "Tenemos 9 millones de mascarillas, 3,4 millones de FFP2 y 9,8 millones de guantes", además de planes de reorganización de hospitales públicos y privados y una estrategia para hacer frente a un posible repunte.

"Agravio comparativo"

La Comunidad que dirige Isabel Díaz Ayuso, que ha permanecido un choque frontal con el Gobierno de Pedro Sánchez desde el primer momento, cree que quedarse en fase 0 supone un "agravio comparativo" respecto a otras autonomías. ¿Por qué? Porque Madrid es "una de las tres comunidades autónomas con más pacientes curados por 100.000 habitantes. Madrid, con 603,28 supera a Asturias, con 102,27; Baleares con 129,8; Extremadura con 232,46; Aragón con 263,10; Cantabria, con 363,12; y Navarra con 519,71, todas en Fase 1".

Respecto a la tasa de letalidad, Madrid señala a otras comunidades o provincias en Fase 1 "que superan" a esta Comunidad: Navarra, Zaragoza, Guipúzcoa, Álava, Asturias, Vizcaya, Teruel, Cáceres o La Rioja.

Sin datos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, mantuvo el jueves una reunión bilateral con el consejero del ramo madrileño, Enrique Ruiz-Escudero, para evaluar estos datos. "Nos dijeron que todo estaba muy bien y solo que necesitaban ampliar algunos datos, pero no nos pidieron nada", revelan fuentes conocedoras de ese encuentro a EL ESPAÑOL. El Gobierno emplazó a Madrid a tener una segunda reunión este viernes, pero a primera hora de la mañana avanzó sus intenciones de permitir algún alivio pero obligarla a permanecer en fase inicial.

"Simplemente nos han dicho que había que ser muy prudentes, pero no nos han dado ni un solo documento que avale por qué no podemos subir a Fase 1", alegan las mismas fuentes, que aseguran que la reunión del viernes fue cancelada de forma unilateral por parte del ministerio y simplemente hubo una llamada del ministro Illa al consejero "para confirmar que nos quedábamos en fase 0. Sin ninguna explicación".

Preguntado en rueda de prensa por los criterios técnicos que no han permitido a Madrid ascender de fase, Fernando Simón simplemente ha dicho que "los datos están en un informe y se han valorado", pero "no los tengo delante porque no es la intención de estas ruedas de prensa dar cifras de cada comunidad autónoma. No puedo saber si me van a preguntar por Madrid o por otra y la idea no es dar estos datos aquí". Antes de finalizar, el doctor ha querido subrayar y agradecer que Madrid "ha hecho un esfuerzo muy importante" para contener la expansión de la pandemia.