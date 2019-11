14 de 15

Pierde su escaño en Andalucía.

"Ha sido un honor y un privilegio servir a España en el Congreso de los Diputados. A pesar del mal resultado de hoy no me gustaría haber hablado esta noche desde otro atril que no fuera el naranja, el de mis principios y convicciones, el del mejor equipo y proyecto. Lo primero que me enseñaron en judo fue a caer y a levantarme. Lo primero que aprendí en Ciudadanos es que no iba a ser fácil. Si fuera fácil ya estaría hecho y, en cambio, queda mucho por hacer. Toca levantarse y aprender de la caída. Los errores en estrategia o en comunicación han podido ser enormes y tendremos que asumirlos, pero no le restan ni un metro de necesidad a un espacio de centro en el que sumar acuerdos y voluntades con los que piensan distinto", ha destacado en Twitter.