David Peña, electricista barcelonés de 48 años, sale malparado de una carga policial junto a la Via Laietana, donde se encuentra la Jefatura Superior de Policía de Cataluña. El hombre acababa de salir de trabajar de un piso cercano al lugar de las protestas y recibe varios porrazos durante una carga policial. David, hijo de inmigrantes españoles afincados hace décadas en Cataluña, no se siente independentista pero dice que "quiere votar". "Me marchaba a casa pero ahora es cuando me quedo. Esto es represión policial y por ella crece el sentimiento independentista". Voluntarios médicos cierran la profunda brecha que presenta en la cabeza.