Directo moción de censura contra Torra | "Ha apoyado a los que querían atentar contra el Parlament"

La portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, pide a los socialistas que "no le salven la papeleta a Torra" y reconsideren su abstención en la moción de censura. "Pido al PSOE, pido al señor Sánchez, pido al señor Iceta que rectifiquen, que no se alineen mañana con el señor Torra. No estamos ya en una situación de discrepancia ideológica, es que tenemos a un gobierno y a un presidente que se pone a aplaudir y a defender a presuntos terroristas", ha declarado a los periodistas.

Preguntada por la razón por la que Cs presenta una iniciativa que no tiene apoyos para sacar adelante, ha dicho: "La moción se presenta ahora porque nunca habíamos tenido Goma-2 en el debate político. Eso es lo que ha cambiado. Nunca habíamos tenido un presidente de la Generalitat que apoya explícitamente a personas que han reconocido preparar atentados contra Cataluña".