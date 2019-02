Juicio al procés | La vista arranca mañana con el interrogatorio a Junqueras

"Las defensas incurren en errores, no sé si intencionados o no", ha manifestado Zaragoza. Se ha referido a la afirmación del abogado de Junqueras de que se han registrado los domicilios y despachos de los acusados y se han intervenido sus teléfonos. "Es incierto", ha dicho con rotundidad el fiscal, que ha explicado que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha practicado registros y autorizado interceptaciones telefónicas de investigados que no son aforados. Esas medidas nunca han afectado a los 12 acusados del banquillo del Supremo. "Un mínimo de veracidad es exigible", ha señalado el fiscal, que también ha replicado la relevancia que la defensa de Bassa dio ayer a un manifiesto "firmado por 120 catedráticos de Derecho Penal", según el abogado. "No sé de dónde ha sacado la defensa que hay ese número de catedráticos de Penal en España", ha dicho Zaragoza con cierto sarcasmo. "Ese manifiesto lo firma un 15% de catedráticos -los demás firmantes no lo son- y no los de más autoridad y prestigio".