Rogelio Velasco ha trabajado como investigador en la Universidad de California, Berkeley entre 1990 y 1993, y en el Center for Entrepreneurship and Innovation de la Stern School of Business de la New York University en 2011. También fue consultor del Banco InterAmericano de Desarrollo/Banco Mundial en Washington DC en 1992. Ha sido profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Málaga y catedrático de la misma disciplina en la Universidad de Granada. También trabajó durante 10 años en Telefónica en diferentes puestos de responsabilidad: director de finanzas en el departamento de finanzas de corp; director de inversiones de Telefónica Venture Capital y jefe de la unidad de contenidos corporativos.