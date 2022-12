Ha llegado 2023. Así, como sin querer, sin demasiado frío, sin demasiada lluvia, sin demasiado entusiasmo… eso sí, con nuestros móviles cargados de memes, videos virales, mensajes engolados y otros breves y grupales. Con mucho estrés.

Toca hacer la lista de los buenos propósitos, reunir el valor para subirnos a la báscula para medir los excesos de las fiestas, acabar con las últimas compras, mirar hacia arriba porque enero es el mes de la cuesta, escandalizarnos al leer las noticias…

En esta sección que empieza su mes número 17, la misma cifra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abordamos, nacimos pobres de recursos, pero ricos en ilusión.

El esfuerzo, el capital humano, el entusiasmo y el espíritu constructivo conforman una apuesta segura, una inversión rentable desde el inicio. Queremos darles las gracias por acompañarnos en esta ilusión. Lo hacemos con todo nuestro corazón y la emoción contenida bajo las teclas.

Gracias, gracias y gracias. Gracias por convertirnos en una sección millonaria en 2022. Más de un millón de usuarios únicos han leído el pasado mes ENCLAVE ODS en España y esa cifra se acrecienta con la audiencia del resto del mundo.

La ESG —inversión socialmente responsable— no es solo una obligación para las grandes corporaciones multinacionales. Todas y cada una de las empresas deben asumir su compromiso para contribuir a la sostenibilidad.

Los medios de comunicación ni pueden ni deben ser una excepción. EL ESPAÑOL no lo es y no se permite serlo. Con esa vocación nacimos, la de ser el centro blanco del rosco que simboliza los ODS.

[Un 'Enclave' blanco en el centro de los colores de los ODS]

Enclave es el espacio donde se encuentran los ánimos y las felicitaciones para el trabajo de las empresas, de la sociedad civil, del tercer sector, de la ciudadanía en general y de los expertos, en particular. También, la denuncia de lo que nos queda por construir.

Eso sí. Quienes busquen el grito, el insulto o la descalificación no van a fidelizarse. Esa no es nuestra actitud ni nuestro tono. La posición editorial de este medio es clara. No solo en la intención constructiva.

No encajamos con los negacionistas: ni con los de la desigualdad, ni con los del cambio climático, ni con los de la violencia de género, ni con los de la conveniencia de las democracias, la paz y el fortalecimiento de las instituciones.

Tampoco postulamos la utopía de que la sostenibilidad tiene que ser ya. Un chasquido de dedos y el mundo y la sociedad lo han logrado. No es así. No se pueden pedir imposibles.

La transición es necesaria. Se trata de un proceso caro, costoso y con diferentes fases de evolución. Quienes pretendan el "aquí y ahora" en sostenibilidad solamente están invirtiendo en confrontación, en polarización. Eso no ayuda.

Y nuestra intención es colaborar. Porque en ENCLAVE ODS ayudamos a ayudar, prestamos el altavoz de un medio generalista para construir una sociedad más justa y un planeta más habitable y duradero.

Los altavoces conectan, unen y también conducen y canalizan los mensajes. Un altavoz puede susurrar en el oído de quienes detentan el poder de cambiar las cosas. Un susurro en un altavoz es más útil y más agradable que un grito en un escrache o que un insulto en una pancarta.

Por eso os agradecemos que nos hayáis hecho millonarios, porque susurrando juntos tras el altavoz o hablando en tono normal con titulares firmes, influimos más que gritando por separado. Párense a pensar: ¿prefieren que les argumenten o que les griten? Si son lectores de EL ESPAÑOL, esto es una pregunta retórica. Aquí no levantamos la voz ni abusamos de las exclamaciones.

[El género no es ‘la bomba’]

Y es que… ¡cómo está todo! Señoras y señores, damas y caballeros (fórmula-truco de lenguaje inclusivo que a todos convence), vaya año se nos presenta en esto nuestro de la sostenibilidad.

Así, a bote pronto, de cada ODS, les planteo un deseo para nuestro mundo y les pido que nos ayuden a conservar nuestro patrimonio de lectores y que nos ayuden a incrementar el caudal de las personas que nos leen, esas personas que suelen sumar buena cabeza y buen corazón.

Fin de la pobreza. Que no haya gente que muera en los mares o en los desiertos buscando no morir por pobreza extrema este año. Hambre cero. Que no fallezca nadie por desnutrición en 2023. Salud y bienestar. Que se garantice a todos la atención médica eficiente y rápida. Educación de calidad. Que no haya nadie que no pueda estudiar todo lo que desee. Igualdad de género. Que las mujeres puedan ser felices y que su sonrisa se vea en la calle, en sus clases en las universidades de Irán y del resto del mundo. Agua limpia y saneamiento. Que cualquiera pueda calmar su sed con acceso a agua potable. Energía asequible y no contaminante. Que los tiranos y los gobernantes de baja categoría no apaguen la luz y la calefacción. Trabajo decente y crecimiento económico. Que ustedes sean felices en el trabajo. Que sientan que forman parte de un equipo para que su empresa crezca y más personas puedan ayudarles a seguir generando riqueza. Industria, innovación e infraestructura. Que la tecnología solo nos de alegrías y que la inteligencia artificial sea una evolución y no una involución. Reducción de las desigualdades. Que las clases sociales marginales y los guetos se estudien solo en las clases de historia. Ciudades y comunidades sostenibles. Que la última milla no sea un mito. Producción y consumo responsables. Que aprendamos a reciclar, a comprar con sentido común y a producir pensando en el planeta y en los derechos humanos. Que se acabe la esclavitud de personas en pleno siglo XXI. Acción por el clima. Que todos seamos ecologistas y queramos serlo, valorando los límites de la lógica y lo humanamente posible. Vida submarina. Que el fondo del mar sea el lugar donde cualquier pez querría vivir. Vida de ecosistemas terrestres. Que nuestros nietos conozcan los mismos parajes y las mismas especies que conocieron nuestros abuelos. Paz, justicia e instituciones sólidas. Que las guerras presentes acaben y que seamos capaces de contener las que estén por estallar. Alianzas para lograr los objetivos. Que España predique con el ejemplo y nuestros políticos nos den lecciones con pactos.

Lectoras y lectores de ENCLAVE ODS, esperamos que disfruten de un próspero y sostenible Año Nuevo y que nos acompañen en nuestro camino. Gracias por formar parte de nuestra millonaria familia.

***Cruz Sánchez de Lara es vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de ENCLAVE ODS.

