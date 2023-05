López Miras: "En lugar de atacarnos por el agua, el Gobierno nos tendría que poner de ejemplo"

Un 11 de mayo de 2011 tembló la tierra en Lorca, provocando la mayor catástrofe en la historia de la Región de Murcia. A Fernando López Miras, lorquino de nacimiento, se le quebró el alma como a todos los españoles con el saldo del terremoto: 9 fallecidos, 324 heridos, 33.200 familias afectadas y 1.798 viviendas destruidas.

Doce años después, el candidato del PP a repetir como presidente de Murcia, se entrevista con EL ESPAÑOL en Lorca, en el día que dedica a recorrer la ciudad junto a Fulgencio Gil, cabeza de lista a la Alcaldía.

Resuma la legislatura con un titular…

Es complicado [risas]. La fuerza de la unidad supera las dificultades.



¿Qué ha sido lo más difícil de la legislatura: la moción de censura, la gestión de la pandemia o el recorte al Trasvase Tajo-Segura?

La pandemia, porque la cuestión de la moción de censura es algo político. Y a mí, lo que me preocupa es lo que le preocupa a las personas. Nos enfrentábamos a algo que era totalmente desconocido.

Fuimos los primeros en toda España en confinar parte de la Región de Murcia, cuando ni siquiera el Gobierno central había adoptado esa medida. Creo que gracias a esas decisiones y al trabajo de los sanitarios, logramos ser una de las comunidades con menos incidencia de coronavirus. De hecho, somos una de las autonomías que ha tenido menor letalidad de toda España.

De cara al futuro, preocupa mucho la situación del trasvase porque lo es todo. Recortarlo un 50% en el Consejo de Ministros, sin informes objetivos, es una condena para la Región de Murcia. Esta decisión subirá un 60% el recibo del agua para los hogares. Y también va a perjudicar a España en producción de alimentos, creación de empleo y en exportaciones.

Fernando López Miras, el 11 de mayo, junto a Fulgencio Gil, recorriéndose las calles de Lorca.

Cuando el PSOE y Ciudadanos presentaron la moción de censura ¿usted se vio en la oposición, o una parte de Ciudadanos ya le trasladó que romperían la disciplina de voto?

Yo sabía que esa decisión era totalmente cuestionable, desde el punto de vista ético y moral, por el momento en el que nos encontrábamos en la pandemia. Estábamos en la tercera ola, con el mayor número de fallecidos y de contagios, decretando el cierre de actividades económicas.

Yo sabía que la mayoría de diputados de Ciudadanos no estaban de acuerdo con esa moción, no porque ellos me lo hubiesen dicho, sino porque intento conocer en lo personal a la gente que trabaja conmigo.

En su lista no va la vicepresidenta, Isabel Franco, ni la portavoz del Ejecutivo regional, Valle Miguélez, ni el diputado Francisco Álvarez. ¿Esta decisión la ha adoptado porque considera que lastrarían al PP en las urnas por ser diputados tránsfugas?

No. He tomado esa decisión porque entendía que tenía que hacer la lista a la Asamblea Regional que he hecho. Tampoco he incorporado a esa lista a otros consejeros y a otros diputados del Partido Popular que cuentan con mi confianza, y que seguro que seguirán y trabajarán en mi proyecto.

Una vez que superamos la moción de censura y que los diputados a los que menciona priorizaron el interés de los murcianos antes que las directrices que daba Ciudadanos desde Madrid, he trabajado con el Gobierno regional sin hacer distinciones por el partido de procedencia. Por supuesto, reconozco y agradezco el paso que dieron con la moción de censura. Y desde luego, eso lo tendré en cuenta.

Tres de los diputados de Ciudadanos declarados tránsfugas: Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez.

¿Cómo encajó que la Comisión del Pacto Antitransfuguismo le declarase tránsfuga como inductor de la conducta de esos diputados?

Esta comisión está presidida por un diputado de Izquierda Unida y con una mayoría de izquierdas entre los diputados que toman la decisión; es decir, no estamos hablando de un organismo objetivo, no estamos hablando de un organismo independiente. Estamos hablando de una comisión política, formada por políticos que en su mayoría son de izquierdas.

En mi opinión, es tránsfuga quien toma una decisión con nocturnidad y alevosía, sin que haya pasado por los órganos de dirección de Ciudadanos y lo hace en contra de lo que ha firmado públicamente: el acuerdo de 2019 para formar el Gobierno regional. Para mí, un tránsfuga no es quien cumple el acuerdo que ha firmado públicamente ante un millón y medio de murcianos.

La política de la izquierda y parece que ahora también, la de Ciudadanos, es la del insulto y la crispación

¿Se ha sentido perseguido en esta legislatura?

No especialmente. Sí que es cierto que salta a la vista que la política de la izquierda, y parece que ahora también, la de Ciudadanos, es la del insulto, la de la descalificación y la de la crispación, porque propuestas no tienen ninguna. A mí, no me van a encontrar ahí. Yo estoy en política para trabajar por la gente y tratar de mejorar su vida.

López Miras, el 11 de mayo, en la sede del PP de Lorca, durante la entrevista con EL ESPAÑOL.

¿Cree que al PP le perjudicará en las urnas que durante la precampaña se haya conocido la condena a Pedro Antonio Sánchez a 3 años de cárcel y la apertura de juicio a Ramón Luis Valcárcel?

Mire, estamos hablando en ambos casos de cuestiones que pasaron hace 18 años. Yo creo que lo que va a influir en las próximas elecciones es lo que estamos haciendo, lo que se ha hecho durante la última legislatura y las propuestas que proponemos de cara a las elecciones.

El proyecto del Partido Popular está centrado en el futuro, no mira al pasado, está centrado en las familias, en garantizar el Estado de bienestar y en generar oportunidades entre los más jóvenes.

Alberto Garre, expresidente de Murcia y de los populares murcianos, concurre en la lista autonómica de Vox: ¿Le ha dolido al PP el fichaje de Garre por Vox?

La gente que ya no es afiliada del PP tiene libertad para presentarse por uno, dos, tres o cinco partidos políticos diferentes. El Partido Popular no tiene nada que opinar a este respecto.

Vox se tiene que posicionar ya, para decir si apoyará un gobierno del PP en Murcia o se posicionará del lado de los 'sanchistas' del PSOE

Hace unos meses se viralizó una foto suya tomando un café con José Ángel Antelo, candidato de Vox a las elecciones autonómicas. ¿De qué hablaron?

Fíjese si no era nada secreto que nos fuimos al lugar más concurrido de Murcia, un sábado por la mañana. No hablamos de nada en particular. Nos encontramos y nos tomamos un café. La verdad es que intento llevarme bien con todo el mundo, sean políticos o no. Y dentro de los que son políticos, sean del partido que sean.

En el caso de que se cumplan los pronósticos y el PP saque 20 o 21 diputados en la Asamblea Regional ¿gobernará en solitario o pactará con Vox?

Las encuestas tienen el valor que puede tener una pregunta en un momento puntual a un ciudadano. Lo importante es lo que pase el día de las elecciones. Ahora mismo, no hay nada garantizado y el objetivo con el que me presento a las elecciones es para dar a la Región de Murcia un gobierno de estabilidad.

Los gobiernos de coalición no funcionan porque son ineficaces y lo hemos visto con el Gobierno de España. Además, en los gobiernos de coalición, siempre es la minoría la que quiere tener la última palabra para tomar decisiones para la mayoría. Cuando la minoría toma una decisión, está más pendiente de si le afecta positivamente o negativamente a nivel político.

Por tanto, nuestro objetivo es conseguir un gobierno en solitario del Partido Popular para dar estabilidad. Si tenemos un bloque mayor que el bloque de izquierdas, estaríamos legitimados para gobernar en solitario y, desde luego, esa sería la única opción que barajaríamos. Entonces, Vox se tiene que posicionar ya, para decir si apoyaría un gobierno del PP en Murcia o se posicionaría del mismo lado que los sanchistas del PSOE y Podemos para bloquear mi investidura.

Lucas Jiménez, Fernando López Miras, y Carmen Crespo, este jueves, en el 44 aniversario del Trasvase Tajo-Segura.

Dos catedráticos de la Universidad de Alicante sostienen que hay que buscar una alternativa que sustituya al Trasvase Tajo-Segura. ¿El trasvase es viable con los efectos del cambio climático?

El trasvase se rige por dos principios que, si se conocen, uno se da cuenta de que no tienen nada que ver con la situación que está exponiendo el PSOE para acabar con esta infraestructura. Uno de esos principios dice que si no hay agua suficiente en la cabecera, no hay trasvase ese mes. El segundo principio dice que si hay agua suficiente en la cabecera y se autoriza un trasvase, tendrá prioridad la cuenca cedente, Castilla-La Mancha, frente a la cuenca que lo recibe, el Levante.

Con estos dos principios ¿cuál es el problema? El PSOE manipula una situación que a todos nos preocupa, como el cambio climático, para justificar el cierre del trasvase. Es inviable la subsistencia del Levante y de buena parte del país sin el trasvase. Hay que tener en cuenta que esta infraestructura está regando el 70% de las frutas y hortalizas que exporta España: 21.500 millones de euros y 300.000 puestos de trabajo.

Esto pasa mucho con las decisiones que adopta Pedro Sánchez: al final perjudican a España y benefician a otros países. No puede ser que nos recorte el 50% del agua del Tajo y que esa agua discurra hasta Portugal, donde por cierto gobierna la izquierda y no tiene ningún reparo en usarla para regadíos superintensivos. En Portugal tienen una producción de olivo superintensivo y en unos años serán líderes mundiales.

¿Puntúe de 0 a 10 a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera?

Un cero. Estamos hablando de una ministra que ha impulsado el recorte del 50% del trasvase, que solo ataca a los agricultores y que nos quiere dejar sin agua. Creo que tener 55 millones de árboles que te riega el trasvase es un buen elemento para luchar contra el cambio climático, porque son un sumidero de CO2 equivalente a lo que produce una población con 300.000 habitantes.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente murciano, Fernando López Miras, ofreciendo una rueda de prensa sobre la crisis ambiental del Mar Menor.

¿Qué le parece la hoja de ruta de la ministra Ribera para aumentar la capacidad de producción de plantas desaladoras como la de Torrevieja para paliar el recorte al trasvase?

Es una mentira. Me preocupa que intenten plantear la desalación como una alternativa al trasvase porque es inviable. Y me preocupa más que quien hace esto lo haga por desconocimiento y por tanto, que el Gobierno de España demuestre esa ignorancia me preocupa.

En primer lugar, creo que la ministra Ribera y el presidente Sánchez deben saber que solo con agua desalada no se puede regar. Es inviable que un árbol crezca y dé sus frutos regados solo con agua desalada. Lo que hacen los agricultores en la Región de Murcia es mezclar el agua desalada con el agua del trasvase hasta que el árbol crece, porque al agua desalada le faltan muchas propiedades. En segundo lugar, los dos deben saber que es inviable técnicamente llevar el agua desalada a cotas de interior.

A mí se me hace muy difícil pensar que la ministra y el presidente no sepan que el proceso de desalación es uno de los más contaminantes que existen en nuestro país, por todas las sustancias tóxicas que desprende. Y en último lugar, creo que ambos deben ser conscientes de que ahora mismo, 1 metro cúbico de agua desalada cuesta 1,02 euros, y un metro cúbico de agua del trasvase, cuesta 0,18 céntimos.

El proceso de desalación es uno de los más contaminantes que existen en nuestro país

¿Qué le parece el decreto de sequía aprobado por el Gobierno?

Son parches. Pedro Sánchez lleva cuatro años ignorando que debe asumir la gestión hídrica, porque es su competencia. Este problema es estructural y la necesidad de gestionar el agua es una necesidad de Estado, pero el Gobierno hace dejación de funciones.

Cuando dejemos atrás este episodio de sequía, volveremos a tener una España seca y una España húmeda. Por tanto, hay que sentar las bases de un Plan Hidrológico Nacional para que se mantengan todos los trasvases y se avance en la interconexión de cuencas.

Parece que hay poca fluidez hídrica entre Murcia y la Moncloa...

En lugar de atacarnos desde el Gobierno cuando se habla de agua, nos tendrían que poner de ejemplo para el resto de España. Somos un ejemplo mundial. Llevamos 30 años innovando, investigando y modernizando sobre gestión del agua.

En Murcia, para cultivar una hectárea se consume la mitad de agua que el resto del país, porque regamos gota a gota. Mientras que en España se depura y reutiliza el 9% de las aguas urbanas, que es el gran desafío de todos los países, en Murcia reutilizamos el 99%.

El presidente murciano, Fernando López Miras, este miércoles, junto a unos agricultores, en una finca de almendros en Pliego.

Feijóo ha reiterado en sus seis visitas a Murcia que si llega a la Moncloa impulsará un Pacto Nacional del Agua. ¿En el PP tienen algún documento de trabajo o algún borrador?

Sí. Llevamos meses trabajando en eso porque se creó un equipo de trabajo en Génova a propuesta de Feijóo. En ese equipo está el consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Luengo, y se está avanzando. Cuando Feijóo sea presidente del Gobierno su primera prioridad va a ser el agua: un Plan Hidrológico Nacional. Somos conscientes de que cuando el PP gane las elecciones generales no podemos perder el tiempo en elaborar un plan que se apruebe años después.

Estamos trabajando ya para tener ese plan preparado y para poder consensuarlo desde un documento inicial. En ese Plan Hidrológico Nacional se va a apostar por el mantenimiento y aprovechamiento de todas las infraestructuras hidráulicas existentes en nuestro país y la más importante es el Trasvase Tajo-Segura.

Feijóo me da seguridad de que cuando sea el presidente del Gobierno habrá un nuevo sistema de financiación autonómica

Feijóo habla mucho de agua cuando visita Murcia. ¿Ha abordado usted con el presidente del PP la postura que tendrá si llega a la Moncloa con el sistema de financiación autonómica?

Cuando he hablado de esto con él, me da la seguridad de que cuando sea presidente del Gobierno habrá un nuevo sistema de financiación. Feijóo tiene claro que las dos autonomías peor financiadas son Murcia y la Comunidad Valenciana, por tanto, es un buen punto de partida para negociar un nuevo modelo de financiación y es una garantía de que, cuando se reforme el sistema, uno de los principales objetivos será revertir la situación para que Murcia deje de ser una de las autonomías más perjudicadas.

¿Pedro Sánchez copia medidas a Fernando López Miras?

Sin duda. Durante la pandemia, no sé si copiaban lo que hacíamos, pero es cierto que la Región de Murcia era la primera comunidad autónoma en tomar decisiones y, a la semana, el Gobierno central tomaba nuestras mismas decisiones.

Hace dos años, nosotros aprobamos avalar la financiación de la hipoteca para los jóvenes menores de 25 años y ya hay más de 400 jóvenes que tienen su primera vivienda. Ahora, el último anuncio estrella de Pedro Sánchez ha sido el mismo tipo de aval con el mismo porcentaje de financiación. Por tanto, si no nos imita, alguien de su gabinete debería de tenerle mejor informado sobre lo que se hace en las comunidades autónomas.

López Miras, este jueves, en un acto de campaña en el municipio de Santomera.

En esta legislatura han aprobado numerosas medidas fiscales, como 15 deducciones en tarifas autonómicas del IRPF. ¿En qué se han traducido sus políticas de moderación fiscal?

Murcia es uno de los territorios donde es más fácil invertir y que más atrae la inversión de todo el Mediterráneo. De hecho, en 2022 hemos sido la región que más ha crecido en inversión extranjera en relación con nuestro porcentaje de población, y también hemos sido una de las comunidades que más ha crecido en sus exportaciones: ya son el 40% de nuestro PIB.

Con estas medidas fiscales también garantizamos que las familias tengan más ahorros. Además, los empresarios han tenido mayor disponibilidad económica para reinvertir sus beneficios en sus empresas y crear más empleos. En Murcia se ha demostrado lo que decimos en el PP: cuando se bajan los impuestos, se reactiva la actividad económica.

Mientras que los murcianos se han ahorrado 1.400 millones de euros en impuestos durante esta legislatura, hemos aumentado la recaudación en tributos en un 14% en el último año, y eso se ha debido a que había más disponibilidad en el bolsillo de los ciudadanos. Murcia es, junto a Madrid, la comunidad autónoma que tiene menos impuestos y los más bajos.

En Blablacar se tarda menos de Murcia a Madrid que en un AVE que tarda 3 horas y 30 minutos

¿Ha vuelto a coger la Alta Velocidad tras la inauguración de la línea Murcia-Madrid?

No he vuelto a subirme en el AVE porque tarda más que un coche y es más caro. Es algo que no entiendo y es inexplicable, porque en el trayecto inaugural tardamos 2 horas y 20 minutos. Por tanto, mañana mismo, con una decisión del Gobierno, el AVE de Murcia a Madrid podría tardar 2 horas y 20 minutos, y eso ya empieza a ser admisible.

En Blablacar se tarda menos en llegar a Madrid que en un AVE de 3 horas y 30 minutos. Si a eso le sumamos que los billetes a veces están cerca de los 150 euros y que solo hay cuatro frecuencias, mientras que en Alicante hay 17 y desde allí se tarda dos horas y han anunciado billetes low cost a 9 euros, me parece que el AVE que nos ha traído el Gobierno de Sánchez es una broma para los murcianos.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en septiembre de 2022, conociendo de primera mano el trabajo que realizan las brigadas de retirada de biomasa en playas del Mar Menor.

La limpieza de algas ha evitado nuevos episodios de mortandad masiva de peces en el Mar Menor, pero es imposible mantener 'sine die' a las cuadrillas de limpieza porque cuestan 11 millones de euros anuales. ¿La crisis ambiental de la laguna tiene solución?

Es evidente que las cuadrillas de limpieza no son una solución definitiva, estamos invirtiendo muchos recursos y presupuesto en garantizar el mantenimiento del ecosistema. La solución definitiva pasa por el acuífero del Mar Menor y por rebajar su nivel freático, porque está rebosante: hay carreteras inundadas.

No puede ser que ahora mismo, el segundo río más caudaloso que tengamos en la Región de Murcia sea la Rambla del Albujón. Por ahí, están entrando a diario entre 300 y 400 litros por segundo de agua dulce, procedente del acuífero, que acaba en un ecosistema salino como el del Mar Menor.

Todos los expertos lo dicen: la solución pasa por rebajar el acuífero. Un informe de la Universidad Politécnica de Valencia dice que hasta 2039 no habrá dejado de llevar descargas al Mar Menor: por eso hay que rebajarlo.

Para eso teníamos el Proyecto Vertido Cero que hablaba de sacar el agua del acuífero y reutilizarla. Y además, teníamos hasta financiación. Este año han llegado 55 millones de euros de la Unión Europea para el Proyecto Vertido Cero y, como a la señora ministra no le convence ese proyecto porque no es suyo, ha decido desviar esos 55 millones a Sevilla para obras de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

¿En la próxima legislatura estudiaría convertir a Cartagena en la segunda provincia de la comunidad autónoma si se lo plantean?

Es una propuesta que nunca he visto mal. Todo lo que sea bueno para los ciudadanos de la Región de Murcia tiene que ser valorado y estudiado con rigor. Puede ser una decisión buena, analizando todas las opciones, pero alejando el tema de los populismos. Al final, los populismos y la radicalidad no son buenos para las decisiones importantes.

