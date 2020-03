Schuster: "Ya son varios los partidos en que Courtois es el mejor, pero no puede parar todo"

Tras la victoria del Barcelona en el Camp Nou ante la Real Sociedad, el Real Madrid estaba obligado a ganar en Sevilla si quería mantener el liderato. A los de Zidane no les valía, ni siquiera, el empate ante el Betis para recuperar la privilegiada posición y necesitaba la victoria para ponerse otra vez un punto por encima del eterno rival.

Bernd Schuster, exjugador blanco, ha comentado en El Transistor que el Real Madrid no pasa por su mejor momento. "Ya son varios los partidos en los que Courtois es el mejor del equipo pero no lo puede parar todo", comentaba el alemán. Incluso ha ido más allá al afirmar que "el Madrid ha salvado las últimas temporadas por la Champions...".

Los de Zinedine Zidane, en líneas generales, no han cuajado un gran partido pero Schuster, ha ido más allá y ha señalado a algún jugador: "Militao no me ha convencido como lateral, se le ha visto incómodo".

Hay cierta preocupación en el madridismo por el hecho de que esta derrota pueda afectar más de la cuenta en los de Zidane. Sobre todo en este tramo de la temporada donde cada partido es una final.

Temporada en juego

El próximo viernes se juegan La Liga ante el Eibar en el Santiago Bernabéu ya que, de perder ante los vascos, podrían quedar descolgados del liderato en caso de que el Barcelona ganase su partido. Los blancos están obligados a ganar todos los partidos que restan si quieren seguir con opciones a levantar el título liguero.

Como si eso fuera poco, después del partido del Eibar volarán a Manchester para enfrentarse a los de Pep Guardiola en al partido de vuelta de octavos de final de la Champions League. Los madrileños están obligados a remontar un 2-1 en contra en el Etihad Stadium para pasar a cuartos. Para más inri, los de Zidane no podrán contar con el capitán Sergio Ramos, que fue expulsado en el partido de ida.

