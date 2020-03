Así narraron en RAC1 los goles de Vinicius y Mariano en El Clásico del Santiago Bernabéu

El Real Madrid ha logrado los tres puntos en el choque liguero ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu. No obstante, no solo se trata de la victoria sino de la recuperación del liderato y de las mejores sensaciones. Después de unos partidos en los que los resultados no fueron los deseados, el conjunto de Zinedine Zidane ha mostrado su mejor versión y ha conseguido el resultado esperado.

Los jugadores azulgranas ejercieron el dominio en el primera parte y perdonaron de cara a portería con una gran actuación de Courtois. Tras el descanso, los papeles se revirtieron y el Madrid no paró de crear peligro a la defensa rival. Ter Stegen tuvo que mostrar todos sus trucos pero no fue suficiente.

Gerard Piqué durante El Clásico EFE

Llegó el gol del Real Madrid desde las botas de Vinicius. RAC1 narraba El Clásico y su reacción es digna de escuchar. Cuando el delantero brasileño anotó, los periodistas mostrar su tristeza por la "desafortunada" jugada por la que llegaba el gol. "Yo creo que si la pelota no rebota en Piqué no es gol", manifestaron en directo.

El Real Madrid recuperó el trono

No obstante, la decepción llegó con el segundo gol de los locales. Marino Díaz marcó para sentenciar el partido y los periodistas no pudieron ocultar el dolor y la pena por la derrota. El Barcelona perdió el liderato y el Real Madrid volvía al trono de La Liga.

[Más información: Sergio Ramos: "Teníamos que reivindicarnos en casa contra un equipo como el Barcelona"]