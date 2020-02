Cristóbal Soria vuelve a la carga contra el Real Madrid: "Pensaba que ya habían ganado La Liga"

El Real Madrid no pudo pasar del empate a 2 en un intenso duelo ante el Celta en el Santiago Bernabéu. Los de Óscar García pusieron entre las cuerdas al conjunto blanco. Se adelantaron en el marcador mediante un gol de Smolov, que luego igualaría el alemán Toni Kroos. Ramos haría, mas adelante, el 2-1 y, cuando los merengues confiaban en hacerse con la victoria, apareció Santi Mina para poner el 2-2 final y llevarse un punto de Chamartín.

Los de Zinedine Zidane, líderes de La Liga, pierden con este empate, dos valiosos puntos de ventaja respecto al Barcelona, siendo la diferencia entre ambos de un solo punto. Este empate tiene especial relevancia ya que El Clásico está a la vuelta de la esquina. El próximo domingo a las 21:00 horas, los madrileños y los catalanes se enfrentarán en un duelo trascendental que decidirá el nuevo líder de la competición.

Ante esta situación, Cristóbal Soria, antimadridista reconocido, no podía quedarse callado. Por eso, como ya es habitual cada vez que el Real Madrid no gana un encuentro, el sevillano ha subido un tuit burlándose del conjunto blanco. "Yo pensaba que estos del real de madrid ya habían ganado la Liga...", decía el de Sevilla, acompañando estas palabras con una imagen desierta de la Cibeles, fuente en la que el Real Madrid celebra sus títulos.

Yo pensaba que estos del real de madrid ya habían ganado la Liga... pic.twitter.com/Yi4Chfdpkv — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) February 16, 2020

Hace apenas unos días, cantaba en El Chiringuito una canción en la que se metía con el estado de forma de Eden Hazard, versionando el exitoso tema de reguetón 'Mayores' de Becky G y Bad Bunny, titulándolo 'Hamburguesas Mayores'.

Canción dedicada...

"A Hazard le gusta que le traten como estrella, aunque a veces se le olvida cuando estamos en la cena. A Hazard le gusta que le digan poesía, al oído por la noche cuando come papas fritas. Me gusta una hamburguesa que sea impresionante, que sea apasionante, en un buen restaurante. ¡Qué importan unos kilos de más! A mí me gustas los whoppers, y los menús del McDonald's, mojar todo en mayonesa y salsa barbacoa. Una hamburguesa 'mu' grande, que no me quepa en la boca. Comer hasta 'jartarme', hasta echar la pota" decía la canción.

