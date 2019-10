Carme Barceló, contra Piqué en su guerra contra Bartomeu: "Está desuniendo al Barça"

Las declaraciones de Gerard Piqué en zona mixta tras la victoria del Barcelona contra el Getafe no han dejado indiferente a nadie. La periodista y colaborado de El Chiringuito Carme Barceló no está de acuerdo con las palabras del central azulgrana en las que lanzó una advertencia a la directiva del Barcelona.

"No soy dudosa respecto a Piqué. Casi todo lo que ha hecho de cara al público me ha parecido bien siempre, me gusta como es, me gusta su sinceridad... pero creo que esta vez se ha equivocado", espetó la periodista en El Chiringuito.

Acusaciones a Piqué

"Él es el primero que dice que "como esto siga así nos haremos daño", pero creo que el mal empieza cuando tú sales públicamente a decir una serie de cosas que lo único que no hacen es unir, sino desunir".

Filtraciones deportivas

"Ellos denuncian unas filtraciones que todos sabemos como funcionan porque somos periodistas y jugadores. Pero aquí filtra todo el mundo, no solo directivos".

Posición de Piqué

"La guerra entre club y jugadores está clara, pero Piqué sigue siendo un empleado".

