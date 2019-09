El calvario de Cristóbal Soria: carga contra Lopetegui por la victoria del Real Madrid

El Real Madrid se impuso al Sevilla por 0-1 en el Sánchez Pizjuán. Una importante victoria que ha revertido la situación de la que venía tras caer ante el París Saint-Germain y que le ha posicionado en lo más alto de la tabla clasificatoria de La Liga.

Estos tres puntos para el equipo blanco han provocado un terrible enfado en Cristóbal Soria. El sevillista ha mostrado su decepción por la actuación de su club en El Chiringuito. "Estoy jodido. Tenía mucha ilusión y al final te parten la cara así y te vienes abajo. Me he aflatado", reconoció.

Además, aseguró que tenía "mucha ilusión" en este partido y el Sevilla "no ha estado a la altura". "Estoy decepcionado. No tenía claridad de ideas. Nos habían vendido a De Jong como un goleador nato, sigue pasando los partidos y no se le ve nada. Este es el peor Real Madrid de los últimos 25 años, donde el mejor del partido ha sido Casemiro", agregó.

Por último, cargó contra Julen Lopetegui por la planificación del encuentro: "¡Lopetegui! ¡El Real Madrid estaba en la UVI con la respiración asistida y les hemos resucitado!". Estaba Mourinho con el billete de avión sacado. Lopetegui hoy me has dado un disgusto gordo".

