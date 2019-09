Guasch: "Si hay un escándalo con Zidane, Mourinho sabe que le van a llamar"

José Mourinho vuelve a estar en boca de todos después de la abultada derrota del Real Madrid ante el PSG en la Champions League. Deportes Cuatro fue hasta Londres para buscar al técnico luso y preguntarle sobre la situación del equipo blanco y si volvería al Santiago Bernabéu para entrenar.

The Special One no ha querido recoger el guante ni hacer sangre, el portugués ha estado elegante y ha defendido a Zidane en uno de los momentos más complicados para este en los banquillos. Sobre ello ha opinado Tomás Guasch en El Partidazo d la Cadena COPE. El periodista catalán entiende la posición de Mourinho, pero también que no dudaría en regresar al club Chamartín en cuanto le llamen.

Mourinho

Rumores con Mourinho

"¿Pero lo de Mourinho lo decís en serio?".

Palabras de Mou

"Sus declaraciones sobre Zidane son de caballero".

Estrategia

"Él sabe que si se monta un escándalo con Zidane, a él es a uno de los que van a llamar. Mourinho, ¿qué va a decir? Él está libre, como está libre Allegri. No nos volvamos locos, suena porque está libre".

En peligro

"El Real Madrid está en peligro. El equipo, el proyecto, una leyenda del club como es Zidane... Hay una situación de peligro. A viernes por la noche, la sorpresa es que gane el Madrid en Sevilla".

Equipo limitado

"A día de hoy, como equipo, el Real Madrid da lo que da"

Vulnerables

"El Real Madrid está dando una imagen de equipo vulnerable, blandito".

