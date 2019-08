Herráez: "Lo mejor es que James se vaya y deje dinero en el Madrid"

El Real Madrid ya cuenta los días para su estreno liguero en Balaídos ante el Celta de Vigo. Mientras tanto, el club merengue sigue vivo en el mercado de fichajes pendiente de dónde puede pescar y, sobre todo, de cómo puede dar salida a algunos jugadores.

Los casos de Mariano, Bale y James están siendo los más destacados, pues los tres están en la lista de transferibles, pero la situación de cada uno de ellos no es nada fácil de solventar. Al respecto, Herráez ha vuelto a realizar su particular análisis en El Larguero y ha destacado los casos de Mariano Díaz y el colombiano.

En el caso del delantero, ha apuntado que su salida se ha complicado tras el fichaje de Ben Yedder por el Mónaco, mientras que del internacional cafetero ha señalado que incluso podría quedarse para intentar convencer a Zidane. Además, también ha hablado del posible fichaje de Van de Beek por el Madrid si se acaba concretando su salida del Ajax.

La posibilidades por Van de Beek

"Si el Real Madrid y el Ajax se ponen de acuerdo, creo que Van de Beek acabará jugando en el Real Madrid, pero estamos en lo de siempre, lo primero es vender".

Donny Van de Beek, en un partido del Ajax de Ámsterdam EFE

La complejidad del 'caso Mariano'

"¿Mariano y James? A lo mejor el club no consigue lo que esperaba, lo de Mariano se sabe que con el fichaje de Ben Yedder al Mónaco se le cerraba esa puerta y fácil no va a ser. Cuando volvió del Lyon su ficha se va a más de 3 millones, no es fácil colocarle en otro club con una ficha tan alta. Tampoco le quedan muchos más mercados para salir, la puerta de Francia se le ha cerrado y en la Bundesliga no pagan esos salarios tan altos, lo más factible sería una cesión. Es complicado pero creo que va a salir".

James, una venta para hacer caja

"Por James el Real Madrid quiere un dinero por un traspaso, se podría quedar en el equipo y entiende que podría tener un hueco, más aun con la lesión de Asensio. Sería reconducible si le entra por el ojo a Zidane, pero Zidane no le va a poner, así que lo mejor es que se vaya y que deje dinero en el club".

