Pedrerol ataca con dureza a Bale: "Se ha reído del Real Madrid durante años"

Durante el transcurso de la temporada, la situación de Gareth Bale en el Real Madrid se ha vuelto cada vez más insostenible. Su rendimiento, lejos del esperado, ha sido objeto de crítica y recriminación por parte de la afición blanca y sus gestos tampoco han gustado al Santiago Bernabéu. El galés ha mantenido una actitud que Josep Pedrerol ha analizado en 'El Chiringuito'.

"BALE se ha REÍDO del REAL MADRID durante todos estos años". @jpedrerol LO DEJA CLARO en #ChiringuitoBale pic.twitter.com/ms9bGKlbRX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 19 de junio de 2019

El presentador del programa televisivo ha asegurado que "Bale se ha reído del Real Madrid durante todos estos años". Pedrerol ha ido más allá con su crítica hacia el internacional galés y le he posicionado en el punto de mira.

La salida del extremo del equipo merengue es un hecho más que seguro. Se trata de una relación prácticamente rota por lo que ya se está buscando un nuevo destino de cara a la próxima temporada. No obstante, ambas partes no se poden de acuerdo ya que el Real Madrid estaría barajando la opción de cesión a otro club mientras que el agente del futbolista ha manifestado que el préstamo no es una posibilidad válida.

Jonathan Barnett señaló que "hay más posibilidades de que gane en Ascot -conocido hipódromo inglés- a que Gareth salga como cedido". El culebrón está lejos de llegar a su fin pero se trata de un conflicto que está obligado a solucionarse tarde o temprano.

[Más información en: El Bayern se interesa por la cesión de Gareth Bale]