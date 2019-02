Pedrerol: "Solari debería tratar a Marcelo igual que hace con Isco"

El Real Madrid cosechó el pasado domingo contra el Girona una dura derrota que les aleja de sus aspiraciones por La Liga. Entre los jugadores más señalados se encontró Marcelo, quien llegaba al partido muy cuestionado por su estado de forma, el mismo que le había llevado a la suplencia en partidos claves del club blanco.

"NO ME GUSTA NADA el FAVORITISMO de Solari. ¿POR QUÉ Marcelo juega e Isco NO si los DOS están MAL". ¡OJO a las PALABRAS de @jpedrerol en #ChiringuitoMadrid! pic.twitter.com/EIXh1oVvMv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 18 de febrero de 2019

El segundo capitán del Real Madrid ha perdido sitio en la rotación con Sergio Reguilón, sin embargo, Santiago Solari ha seguido dándole oportunidades, intentando recobrar la mejor versión del lateral brasileño, de la que está todavía muy lejos.

Marcelo tuvo una inesperada reacción tras el partido, contestando en las redes sociales a una publicación muy crítica con sus números. No obstante, Marcelo no es el único que se encuentra dejos de su nivel. Isco Alarcón también está en un mal estado de forma, sin embargo, él no está contando con los minutos que tiene Marcelo en una situació parecida.

Esta comparación fue realizada por Josep Pedrerol, quien fue muy crítico con el técnico argentino debido a sus decisiones, criticadas por una parte de la afición, que no ve un trato justo hacia Isco en comparación del que está recibiendo el lateral brasileño.

Marcelo calienta sobre el césped del Santiago Bernabéu Reuters

Solari se había ganado el cariño por sus decisiones

"La culpa de la situación de Marcelo es de Solari, que si ve que Reguilón está mejor debe sacarle. En algún momento dijimos: 'Sienta a Isco porque está mal, sienta a Asensio porque está mal, sienta a Marcelo porque está mal'. Oye pues, chapó Solari por la personalidad que demuestra, pero hombre, si pones a Marcelo dos veces seguidas estando mal, ahí empiezas a fallar Solari, que no se por qué, a lo mejor por sus galones".

Pedrerol habla de su apoyo a Solari

"Yo he sido muy de Solari y le he apoyado cuando ha sentado a Isco y a Marcelo, pero si sienta solo a Isco y a Marcelo no, ahí ya no amigo, si pones a uno y al otro no, estando mal, cuidado, ahí ya no gana Solari".

El favoritismo hacia Marcelo

"Aquí la gente tiene que empezar a decir: 'Solari aquí todos igual', y mira que yo no soy de apoyar a Isco cuando está así, pero si están igual de mal, los dos en el banquillo. Pero Marcelo estando mal juega e Isco no. Este favoritismo a Marcelo a mi me llama la atención"".

