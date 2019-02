Cristóbal Soria no se cansa de llorar: "Esta Champions ya está manchada"

El VAR tuvo su primera intervención en la Champions League de la mejor forma posible. La tecnología resolvió con solvencia una jugada polémica, anulando un gol ilegal del Ajax al Real Madrid. El tanto llegó de cabeza en una segunda jugada de corner, pero, tras revisión, se decretó fuera de juego de Dusan Tadic por obstruir a Courtois.

La primera intervención del VAR en la historia de la Champions y el real de madrid vuelve a ser fiel a su historia sembrando antimadridismo por toda Europa... pic.twitter.com/75N7foPYhg — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) 13 de febrero de 2019

"¿Lo habéis visto? Que no son cosas mías, que no es Cristóbal Soria el que se inventa las cosas, que lo ha visto toda Europa", comenzó. "La primera decisión en la historia de la Champions en la que interviene el VAR", dijo Soria, mientras hacía gestos de robo. "114 años que llevan igual, pegando picotazos, es que no me lo puedo creer", afirma aumentando el tono.

"Con el golazo que han marcado los chavales del Ajax y se lo birlan", aseguró Cristóbal Soria, que dice estar "indignado". "Esto no se puede aguantar, ya me da igual lo que pase en el resto del partido, me da igual lo que pase en esta eliminatoria, esta Champions vuelve a estar manchada", sentenció.

"Y estos del Real de Madrid, sembrando antimadridismo por toda Europa, que no es cosa mía, que no soy yo, que es que no se puede aguantar", afirmó Soria, que concluyó enviando ánimo a sus seguidores.