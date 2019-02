Música para sus oídos: Juanma Rodríguez toca el violín con los lloros de Lobo

El Clásico en el Camp Nou sirvió para dejar la eliminatoria de Copa del Rey abierta para la vuelta en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid consiguió adelantarse y dominar en la primera parte, pero el FC Barcelona se rehizo y terminó empatando el encuentro. Dejando el pase para la final de la competición totalmente abierto.

◘¡MOMENTAZO!◘ @juanma_rguez escucha a @lobo_carrasco diciendo que "aunque NO GANE la Champions, LE SOBRA con VER A MESSI" y...◘¡¡SE PONE A TOCAR EL VIOLÍN!!◘ ¡◘! pic.twitter.com/8P1AIviZMH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 8 de febrero de 2019

El partido estuvo marcado, en parte, por la suplencia de Messi, quien llegaba como duda al encuentro por su lesión. El argentino tuvo minutos en la segunda parte, pero se mostró muy lejano a su nivel, fallando los pocos balones que tocó y siendo muy poco determinante.

El 'Lobo' Carrasco quiso dejar claro en El Chiringuito que las aspiraciones del Barça son muy altas en todas las competiciones, pero que si no consiguen la Champions, como ha sucedido en los últimos años, la afición no lo va a sufrir, debido a que tienen a Messi. Este comentario llevó a Juanma Rodríguez a 'tocarle el violín' por sus palabras de fantasía.

Varane corta una contra de Leo Messi REUTERS

"No necesito la Champions si veo jugar a Messi"

"Que con Messi ya tengamos más títulos que vosotros me parece una salvajada. Aunque no ganemos la Champions, a mí me sobra con ver a Messi en un campo de fútbol. Si ganamos lo que no habéis ganado vosotros en la vida, un sextete y un triplete, ya es suficiente".

Juanma, el violinista del Camp Nou

"Sigue 'Lobo' sigue, poesía pura lo que dices... 'No nos importa la Copa de Europa, solo vamos a ver a Messi, con sus florecitas y sus nubecitas. Y todos felices en el Camp Nou, con nuestro violincito. Que bien lo pasamos mientras el Madrid gana tres Copas de Europa seguida y cuatro en cinco años, porque a nosotros, con ver a Messi nos vale'. Venga hombre".

