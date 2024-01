Vinicius, Carvajal y Arda Güler, las novedades en el Real Madrid para enfrentarse al Mallorca

El Real Madrid parece ir vaciando poco a poco su enfermería y un claro reflejo de ello es la lista que ha dado a conocer el club para enfrentarse al Mallorca. Entre los convocados se puede apreciar el regreso de varios futbolistas importantes como Vinicius Junior o Dani Carvajal, claves en el esquema de Carlo Ancelotti.

Otro de los jugadores que vuelven a estar disponibles para el técnico italiano es Arda Güler. La joven promesa turca podría tener frente al Mallorca la oportunidad de disputar sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid tras un inicio de temporada marcado por las lesiones musculares, que le han azotado desde que llegase.

De hecho, fue el propio Carlo Ancelotti el que desveló el regreso de estos futbolistas durante la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la jornada 19 de LaLiga. "Hemos tenido buenas noticias en los últimos entrenamientos, vuelven muchos jugadores, otros están muy cerca. Vuelven Vini, Carvajal y Arda", aseguró el italiano.

Arda Guler, durante un entrenamiento del Real Madrid. Real Madrid

Eso sí, Carlo Ancelotti se encargó de resaltar durante su intervención que no hay que tener prisas con Arda Güler. No obstante, dejó claro que puede tener la oportunidad contra el Mallorca o en el siguiente encuentro. "Lo importante es que está bien, que poco a poco recupera su mejor nivel. Tenemos que pensar todos en no tener prisa con él porque es muy joven, tiene 18 años. Tendrá todo el tiempo del mundo para jugar con nosotros. Si está listo mañana le daré minutos y si no será en otro partido", agregó.

Eso sí también dejó claro que Eduardo Camavinga y Ferland Mendy no se han recuperado a tiempo de sus respectivas lesiones y que su vuelta tendrá que esperar a la Supercopa de España, que se disputará en Arabia Saudí. "Mendy y Camavinga volverán la próxima semana. Intentaremos hacer un partido bueno ante el Mallorca, con intensidad y compromiso para empezar bien el año", incidió.

Además, la convocatoria de 23 futbolistas para enfrentarse al Mallorca cuenta con la presencia de dos canteranos. Es el caso de Nico Paz, que ya se ha convertido en un habitual durante las últimas jornadas, y de Carillo, que llega para apuntalar la defensa ante las numerosas bajas.

Lunin, titular

Otra de las grandes incógnitas que faltaba por resolver era quién iba a ser titular en la portería del Real Madrid. En la rueda de prensa confirmó que será Andriy Lunin el que saldrá de inicio debido a un problema gripal de Kepa Arrizabalaga en los últimos días.

"Para el partido de mañana la verdad que Kepa ha tenido una gripe, no ha entrenado los últimos días. Juega Lunin", afirmó. "No he tomado la decisión porque la verdad que los dos me hacen dudar, no es correcto para ninguno que yo elija en este momento el titular. Son muy buenos y para cada partido elegiré el portero que me dé más confianza", recalcó.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Lunin, Kepa y Fran.

Defensas: Carvajal, Lucas V., Fran García, Rüdiger y Carrillo.

Centrocampistas: Bellingham, Kroos, Modric, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler y Nico Paz.

Delanteros: Vini Jr., Rodrygo, Joselu y Brahim.

