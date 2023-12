El calvario de Benzema en Arabia Saudí: huye de las redes sociales por las críticas y las burlas

En el fútbol saudí parece que se han llevado el primer chasco con sus estrellas, y no hablamos de la grave lesión de Neymar. Se trata del Al Ittihad, uno de los clubes que controla el fondo soberano del país árabe y que fichó a Karim Benzema el pasado verano. El equipo está lejos de cumplir las expectativas, siendo actualmente el sexto clasificado en su liga.

El último 'palo' fue la goleada sufrida a manos del Al Nassr por 2-5. El Al Ittihad cayó dolorosamente en un partido que supuso el reencuentro entre Benzema y Cristiano Ronaldo y se inclinó del lado del delantero portugués. El club con sede en Yeda se descuelga de la pelea con los otros 'grandes' del fútbol saudí: Al Hilal, Al Nassr y Al Ahli.

Esta situación ha provocado el enfado de la afición del Al Ittihad, que la habría tomado con Benzema. El delantero francés fue el 'bombazo' del verano en la liga saudí tras despedirse del Real Madrid y por el momento lleva 9 goles y 5 asistencias en 15 partidos. Sus números hablan de una acción de valor gol casi por partido, pero sus registros no convencen, por lo que parece, a su nueva hinchada.

[Las cláusulas más locas que Arabia Saudí ofrece a los futbolistas: mansiones, aviones, pagos al contado...]

Se ha visto, sobre todo, en las redes sociales. En las últimas semanas se ha viralizado el nombre despectivo con el que habrían apodado aficionados del Al Ittihad a Benzema: 'Ben Hazima', que en árabe significa 'El hijo de la derrota'.

Este movimiento, junto al resto de críticas, habría provocado que el delantero francés desactivara su cuenta de Instagram en la que tenía millones de seguidores.

"No hace ningún esfuerzo, es como si estuviera diciendo al público 'solo me estoy divirtiendo'" Walid Al-Faraj, sobre Benzema

Los ataques en contra de Benzema se acumulan también en la prensa. Walid Al-Faraj, uno de los periodistas deportivos con mayor reconocimiento en Arabia Saudí, dejó recientemente unas duras declaraciones sobre el '9' galo: "La distancia entre el público y Benzema crece cada día, nunca logró marcar la diferencia. No hace ningún esfuerzo, es como si estuviera diciendo al público 'solo me estoy divirtiendo'", dijo en su programa Action Avec Walid sobre la brecha entre Karim y su nueva afición.

Además, Walid Al-Faraj también comparó el fichaje de Benzema con el de Cristiano Ronaldo: "Cuando llegó en enero dio señales de que quería jugar, pero Benzema no ofrece nada. Es como si al equipo no le agradara. Está incómodo, no sé el motivo".

Polémica con Nuno Espirito Santo

No es la primera polémica relacionada con Benzema en Arabia Saudí. Los malos resultados ya le costaron al anterior entrenador, el portugués Nuno Espirito Santo, la destitución y se filtró que fue a raíz de una discusión con el delantero al que acusó de ser un "vago".

"Eres un gran jugador, pero parece que te da pereza presionar al rival. Tú eres el líder del equipo, el ejemplo para los jugadores y el deportista más importante. Debes tomar la iniciativa y ser un ejemplo para todos los jugadores", habría dicho en su momento Nuno a Benzema según la prensa saudí.

Sigue los temas que te interesan