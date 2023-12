Echeverri, el 'heredero de Messi', anuncia su futuro y se abre la opción de Real Madrid y Barça

El fútbol sudamericano parece abocado cada vez más a que sus jóvenes talentos emigren al poco de cumplir la mayoría de edad. El último ejemplo de ello ha sido una de las perlas de Argentina, Claudio Echeverri. Su fantástico Mundial sub17 le abrió la puerta al mundo y él ha decidido cruzarla.

El futbolista de River Plate ha encandilado al mundo con su talento sobre el terreno de juego y ha abierto una nueva opción sobre su futuro, que parece más lejos que nunca de Sudamérica. Una salida que empieza a tener visos de un más que próximo salto a la todopoderosa Europa, donde ya hay varios equipos que le tienen echado el ojo.

Claudio Echeverri fue muy tajante sobre su "no" continuidad en River Plate, con el que ya ha tenido conversaciones acerca de su salida. "Mi representante habló con el presidente. Se hablaron muchas cosas. Se dijo que él no atendía las llamadas, pero estaban en contacto siempre. No voy a renovar, pero sí me voy a quedar seis meses o un año más acá para disfrutar. Después, se verá", espetó el joven talento tras la victoria de su equipo en el Trofeo de Campeones.

Justamente en ese partido frente a Rosario Central, Echeverri sumó su primera titularidad con River Plate. A sus 17 años, cumplirá los 18 el próximo 2 de enero, el centrocampista está convencido de dar el salto a un club de mayor nivel y sus palabras hacen indicar que ya está en contacto con uno de ellos. De hecho, se habló mucho de la opción del FC Barcelona y de que era seguido por el Real Madrid.

Las palabras de Echeverri tuvieron una rápida respuesta de Martín Demichelis. El entrenador de River Plate quiso quitarle hierro a la situación y le lanzó un pequeño mensaje al futbolista. "Claudio tiene que disfrutar el título. Obviamente es joven y cuando le ponen un micrófono después de su primer partido de titular, de haber ganado un título, siendo más protagónico, tiene sensaciones encontradas", espetó sobre 'El Diablito'.

Además, hizo ver que la mejor opción para Echeverri es la de continuar vistiendo la camiseta del River Plate. "Hay tiempo de seguir hablando con él, de acompañarlo. Es un chico que desde los ocho años está en River. Hay tiempo para irse a descansar, cobijarlo bien, aconsejarlo, no debe tener prisa de irse de esta institución. Todo el mundo sueña juega con jugar en Europa, pero esta institución es enorme", espetó.

Halagos de Xavi Hernández

El FC Barcelona ha estado relacionado con Echeverri en las últimas semanas. Todo se debe a unas declaraciones de Xavi Hernández acerca de 'El Diablito', en ellas se rendía al talento del llamado heredero de Leo Messi. Con el astro argentino comparte muchas similitudes, entre ellas vestir el '10'.

" Le conozco. Tiene talento. Es un jugador diferencial. ¿Su llegada? Eso depende del área de scouting", resaltó el entrenador del FC Barcelona tras ser preguntado por Echeverri.

