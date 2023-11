El Real Madrid hace su trabajo en Champions: victoria reivindicativa ante el Braga y a octavos

Noche plácida en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid venció con solvencia al Sporting de Braga en un partido cargado de reivindicaciones: Brahim y Lunin, por la falta de minutos, y Vinicius y Rodrygo, por la falta de goles. Siguen los de Ancelotti con pleno de victorias en Champions League y ya tienen el pase a octavos, con el primer puesto del grupo también casi asegurado. [Narración y estadísticas: Real Madrid 3-0 Sporting de Braga]

Brilló Brahim, especialmente antes del descanso, y encarriló el partido tras un inicio dudoso. Lunin, que entró de imprevisto en el once por una lesión de Kepa, paró un penalti en el minuto 5 y no tuvo que hacer mucho más. El tanto del malagueño llegó en el 27', pero antes le anularon otro.

En la segunda mitad, los brasileños Vinicius y Rodrygo sentenciaron. El primero transformó unos tímidos pitos en cánticos a coro y el segundo se abrazó con sentimiento con Ancelotti tras un tanto que oxigena el ataque blanco. Debutó el canterano Nico Paz, que jugó un cuarto de hora, y se quedó sin salir del banquillo Arda Güler, que sigue esperando su momento.

En el once del Real Madrid, la principal novedad era Brahim Díaz. Ancelotti prefería no arriesgar con Bellingham, tocado de su hombro izquierdo, y ponía al ex del Milan en el lugar habitual del inglés en el rombo. A esto se le sumaba que en el calentamiento se lesionaba Kepa y entraba Lunin de urgencia en el once. Lo que no se esperaba es que los dos secundarios de Carletto, el malagueño y el ucraniano, serían los dos grandes protagonistas de la primera parte.

El ambiente era algo frío de inicio y se congeló aún más cuando Lucas Vázquez cometió un penalti en el minuto 5, el más temprano jamás pitado al equipo blanco en Champions. El jugador gallego, que cubría el hueco de un Carvajal que descansaba hoy, agarraba por detrás al lateral Cristian Borja. No cabían muchas protestas ante una infracción clara.

Lunin para un penalti a Álvaro Djaló en el Real Madrid - Braga Reuters

Lunin se colocaba frente a frente con el español Álvaro Djaló, que ya fue goleador en la ida. El ucraniano, que una hora antes ni siquiera sabía que iba a jugar, adivinó el lugar al que lanzó el delantero del Braga y atajó la pena máxima. Los portugueses desaprovechaban la oportunidad de adelantarse y el Bernabéu se venía arriba ante el milagro bajo palos.

El Madrid despertó y en el minuto 11 estuvo a punto de subir un gol al marcador. Metió Brahim, que lo celebró con rabia yéndose a la esquina, pero fue anulado por una falta previa de Vinicius. El '21' de los blancos, que era con diferencia el jugador más activo de los suyos, tendría no mucho más tarde la revancha.

Brahim pide más minutos

Antes del 1-0, Camavinga salvó un gol y Lucas casi cometió otro penalti, ahora por placar a Bruma tras perder previamente su marca. Se hizo el silencio en el Bernabéu ante el peligro de una nueva pena máxima, pero el turco Halil Umut Meler no la pitó.

Ahora sí, llegó el momento de Brahim. El malagueño atacaba el área con decisión y aparecía para reventar a portería un balón que provenía de Rodrygo. Lo celebró haciendo el gesto del VAR, todavía del gol que le habían anulado quince minutos antes. Cumplida la media hora del partido, el Madrid tomaba la delantera.

Poco más hubo en la primera parte. Estuvo desacertado Vinicius, que incluso escuchó algún pito desde la grada. Por el contrario, Rodrygo brilló más que en los últimos partidos. El '11' brasileño fue protagonista en el gol de Brahim con un gran desmarque y luego dando pausa a la pelota para visualizar la internada de su compañero.

Sin cambios en el descanso, el Braga se hundía más en su área y el Madrid no tardaría en aprovecharlo. Vinicius y Rodrygo, criticados estos días por su falta de gol en la temporada -solo 3 y 2, respectivamente, hasta hoy-, tomaron las riendas para sentenciar el encuentro contra el combinado luso.

Cánticos a Vinicius y el abrazo de Rodrygo

Primero golpeó Vinicius. Jugada que trasladó Brahim a las proximidades del área del Braga. Abrió el jugador de raíces marroquíes para Lucas Vázquez y este la puso dentro de la zona. El '7' del Madrid la recogió, recortó a un rival y definió con calidad. Lo celebró en piña con sus compañeros, mientras que ahora el Bernabéu coreaba al unísono su nombre. Reacción de estrella al toque de atención de la primera mitad.

Y pocos minutos después fue Rodrygo el protagonista. Corrió con el balón hasta la frontal del área, combinó con su compatriota Vinicius y, tras recibir la pelota de vuelto, sacó un tiro picado que pasó por encima de Matheus, el portero del Braga. 3-0. Partido acabado. Tras festejar con el resto de jugadores, corrió Rodrygo al área técnica y dio un abrazo a Ancelotti que representa mucho.

La acción de Rodrygo en su gol contra el Sporting de Braga EFE

Con la victoria en el bolsillo, el Madrid bajó una marcha. Valverde pudo marcar y tras eso empezó el carrusel de cambios: primero entraron Carvajal y Modric por Lucas y Brahim, que estuvieron 74 minutos en el campo, y en el 77' entraron Joselu y el debutante Nico Paz por Rodrygo y Valverde. No jugó Arda Güler, que sigue sin debutar, ya que el último jugador que dio entrada Ancelotti fue Fran García por Mendy.

Triunfo del Real Madrid, que con 12 puntos de 12 posibles ya está en octavos de final de la Champions League. Además, el Nápoles pinchó durante la tarde en casa al empatar contra el Union Berlin. Con los italianos a cinco puntos, todo está de cara para que los blancos sean primeros de su grupo.

Real Madrid 3-0 Sporting de Braga

Real Madrid: Kepa; Lucas Vázquez (Carvajal, m.74), Nacho, Rüdiger, Mendy (Fran García, m.84); Camavinga, Kroos, Fede Valverde (Nico Paz, m.77), Brahim (Modric, m.74); Vinícius y Rodrygo (Joselu, m.77).

Sporting de Braga: Matheus; Víctor Gómez (Mendes, m.62), José Fonte, Niakate, Cristian Borja; Carvalho, Joao Moutinho, Zalazar (Al Musrati, m.62); Bruma (Andre Horta, m.77), Ricardo Horta (Abel Ruiz, m.62) y Djalo (Banza, m.77).

Árbitro: Halil Umut (Turquía). Amonestó a Lucas Vázquez (4) por el Real Madrid.

Goles: 1-0, m.27: Brahim. 2-0, m.58: Vini. 3-0, m.61: Rodrygo.

Incidencias: encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante la presencia de 68.509 espectadores, cerca de 5.000 del Sporting de Braga.

Sigue los temas que te interesan