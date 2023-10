El Real Madrid visita a un Barcelona exiliado a Montjuic y acorralado por el 'caso Negreira'

El Real Madrid quiere seguir líder de La Liga. Los de Ancelotti afrontan uno de los Clásicos más atípicos de los últimos años. Jugarán por primera vez ante el Barça en Montjuic, feudo al que se han exiliado los azulgrana por las reformas del Camp Nou. Además, el choque llega en un momento delicado para los culés por el 'Caso Negreira'.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti tiene una oportunidad de oro para dar un 'estacazo' al FC Barcelona. Ahora mismo, la distancia entre ambos equipos es de tan solo un punto, pero un triunfo blanco en el Estadio Olímpico Lluis Companys supondría un golpe de autoridad. Aumentarían la ventaja a cuatro y dejarían a los de Xavi Hernández en una situación deportiva poco apetecible viendo como están de revueltos los mares en el área institucional.

Para el Barça una victoria ante su eterno enemigo supondría un 'chute' de moral muy grande y una forma de tapar el escándalo de Negreira. Sin embargo, el cuadro catalán no lo tendrá fácil pues llega a la cita con numerosas bajas. El técnico de Terrasa no quiso dar pistas sobre los jugadores culés que están entre algodones por lo que no se sabrá hasta el sábado si jugadores como Lewandowski, De Jong o Pedri podrán jugar el partido.

[Horario y dónde ver el FC Barcelona - Real Madrid: fecha, hora y TV de El Clásico de LaLiga]

Enfrente estará el Real Madrid. Los blancos, por encima en el balance histórico de los Clásicos, buscarán asaltar Montjuic para mantener el liderato y dejar a su máximo rival a cuatro puntos. Los de Chamartín llegan sin bajas a la cita y después de ganar al Sporting de Braga en la Champions. Sin duda, Bellingham y Vinicius serán las principales armas del equipo. El inglés está siendo el futbolista más en forma del mundo en este inicio de temporada y Vinicius está alcanzando, poco a poco, su mejor nivel.

Lleno de debutantes

Este Clásico servirá para ver también un cambio generacional. Los jugadores que han marcado los últimos años, a excepción de Messi o Ramos, han sido Karim Benzema y Sergio Busquets. Ellos ya no están, pero asoman con fuerza otros futbolistas. En total, doce jugadores podrán tener sus primeros minutos en el partido más importante del fútbol español, siete del FC Barcelona y cuatro del lado del Real Madrid.

En el cuadro azulgrana podrían jugar su primer Clásico Joao Félix, Fermín López, Lamine Yamal, Gundogan, Oriol Romeu, Joao Cancelo e Iñigo Martínez. Por su parte, Kepa Arrizabalaga, Fran García, Jude Bellingham, Brahim Díaz y Joselu Mato también pueden debutar en un Clásico.

[Ancelotti y la ausencia de Florentino Pérez en el palco: "Sus decisiones son por el bien del club"]

Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Araujo, Christensen, Balde; Romeu, Gundogan, Gavi; Lamine, Lewandowski, Joao Félix.



Real Madrid: Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy o Camavinga; Tchouaméni, Kroos, Fede Valverde, Bellingham; Vinicius, Rodrygo.



Árbitro: Gil Manzano (comité extremeño).



Estadio: Olímpic Lluis Companys.



Hora: 16:15.

Sigue los temas que te interesan