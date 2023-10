Ancelotti y la ausencia de Florentino Pérez en el palco: "Sus decisiones son por el bien del club"

Carlo Ancelotti compareció este viernes en la rueda de prensa previa a El Clásico y lo hizo entusiasmado por la oportunidad de enfrentarse por primera vez esta temporada al Barça. El italiano comentó que espera al rival "de siempre", es decir, peligro, y no dio pistas sobre su posible alineación más allá de que Mendy parte con "ventaja" para ser el lateral zurdo.

Apuntó que Bellingham está recuperado de sus molestias del último partido y aunque no quiso entrar demasiado en la ausencia de Florentino Pérez en el palco de Montjuïc, sé mostró del lado del presidente ya que "todas sus decisiones son por el bien del club".

La ilusión

"Estamos motivados porque es un partido especial como siempre son los Clásicos. Va a ser el primer Clásico de esta temporada, vamos a tener más porque hay muchas oportunidades, Supercopa, la vuelta, la Champions... Es el primero, llegamos bien y tenemos toda la ilusión para hacer un gran partido".

[Gaspart ataca a Florentino Pérez por su ausencia en El Clásico: "¿Quiere que nos pongamos de rodillas?"]

Bellingham y El Clásico

"Ha recuperado y está bien, ha hecho una buena recuperación, se ha quitado la carga que tenía. Creo que no necesita explicaciones de qué es un Clásico porque los profesionales ahora ven todos los partidos y sabe perfectamente qué es El Clásico, este es un partido que ve todo el mundo y es uno de los más importantes del mundo".

Lateral izquierdo

"Camavinga lo ha hecho bien pero Mendy tiene ventaja porque ha descansado en el partido de Champions. Tengo confianza en todos, sé perfectamente que quien empieza el partido va a aportar mucho, y todos están convencidos de esto, pero el que se queda en el banquillo sabe perfectamente que va a aportar".

El inicio de una temporada

"Creo que es solo un partido importante que vale 3 puntos y que vale mucho en la dinámica de un equipo. Pero a nivel de clasificación la temporada es muy larga. Es muy pronto para decir que este partido va a ser determinante, es importante por otras cosas, pero la temporada va a ser muy larga porque hay equipos como el Girona y el Atlético de Madrid que están peleando, va a ser una Liga muy competida hasta el final".

Los suplentes

"Si el jugador quiere una explicación la voy a dar, creo que todos los jugadores son tan profesionales que no van a pedir explicaciones si no juegan".

Cómo está Ancelotti

"Yo estoy bien, es un partido que me gusta. Es un partido que prepararlo es una ilusión, te da mucha motivación. He descansado bien, creo que la dinámica es buena y es el mejor momento para jugar un gran partido".

[Los socios votarán incluir el nombre de Florentino Pérez en la denominación de la ciudad deportiva]

Qué le preocupa del Barça

"Tiene buena organización en todos los sentidos, ofensivo, defensivo... Han entrado jóvenes con mucha calidad y entonces esperamos el Barça de siempre".

El balón parado y Carvajal

"Creo que nos hemos olvidado en los años anteriores que él es un gran rematador de cabeza y es listo en el área, así que hemos cambiado un poco el balón parado porque hasta el año pasado estaba solo para vigilar".

El papel de Toni Kroos

"Hemos empezado la temporada con un sistema nuevo, hemos intentado meter a los jóvenes para ver lo que podían aportar. Pero hemos empezado a rotar un poco el equipo para tenerlo fresco y motivado en todos los que componen la plantilla".

El favorito

"Creo que siempre en un Clásico y en un derbi no hay favorito. Nosotros llegamos bien pero también el Barcelona, creo que va a ser un partido espectacular y muy competido, como siempre. Ojalá que el aficionado pueda disfrutar".

Florentino en el palco

"No sé lo que decide el presidente, pero sí sé que todas las decisiones que ha tomado han sido para el bien del club, del Real Madrid. Todas sus decisiones serán por el bien del club".

La cantera del Barça

"Me gustan todos, ha destacado Yamal, que es un extremo muy peligroso, Fermín también... Son jóvenes que tienen futuro obviamente, pero nosotros también tenemos jóvenes con un futuro espectacular. Bellingham es muy joven, Vinicius también, Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga... A veces nos olvidamos que nosotros también tenemos jóvenes y en esta plantilla muchos jugadores de la cantera del Real Madrid".

Camavinga y su posición

"Su posición ideal es como pivote. Se adapta como interior y como lateral, pero su posición para expresar mejor su calidad es como pivote".

Las lesiones del Barça

"No lo he visto, para nosotros es importante que juegue Bellingham y pienso meterle en la mejor alineación posible. Después habrá un once, que serán los que sean, pero nosotros tenemos nuestro papel y tenemos que intentar hacerlo bien mañana".

El árbitro

"Lo conozco muy bien, es uno de los árbitros más valorados en Europa, uno de los mejores en Europa y es el perfil justo para pitar un partido como el de mañana".

La Masía y La Fábrica

"Esto es difícil de decir, son momentos. Los jóvenes han disfrutado de este momento para entrar porque el primer equipo ha tenido lesiones y es normal, han aprovechado su calidad. Sería igual con nosotros, porque si tienes muchas lesiones durante la temporada tienes que incorporar jóvenes. Nosotros tenemos 3 o 4 que están muy cerca de jugar con el primer equipo. Álvaro, Mario, Nico Paz, Gonzalo... Tenemos un grupo de jugadores que están muy cerca".

Sigue los temas que te interesan