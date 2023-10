Modric, sobre su nuevo papel en el Real Madrid: "Siempre quiero jugar, no quiero vacaciones"

El denominado 'caso Modric' está copando muchos de los temas de conversación del madridismo esta temporada. El centrocampista croata está adoptando un nuevo rol en el equipo, ya que Carlo Ancelotti le está dando muchos menos minutos de lo que hasta el momento venía siendo habitual, y eso ha generado cierto revuelo sobre un posible malestar del futbolista.

El propio Modric habló en la previa del partido que jugará con Croacia, clasificatorio para la Eurocopa de 2024, y se mostró convencido de que está listo para tener más protagonismo y no descansar tanto. Eso sí, también entendió su nuevo papel ya que, por su edad, habló de que se trata de un "proceso natural" el hecho de ir perdiendo algo de peso en el equipo.

"Esta es una situación nueva para mí. Es verdad que ya no juego como antes, ni tanto como me gustaría. Siempre quiero jugar, no quiero vacaciones. Así me siento mejor y me preparo mejor para los partidos", comentó antes del partido de Croacia contra Turquía.

[Carlo Ancelotti, sobre la suplencia de Modric: "Hay mucha competencia, son decisiones difíciles"]

El centrocampista insistió en su mensaje y se mostró convencido de lo que mejor le viene a su condición física es jugar más a menudo y no tener tanto descanso: "Esta situación puede tener algunas ventajas para el futuro pero quiero jugar cada tres días si es necesario. Me siento bien físicamente y motivado, me siento bien, lleno de energía; de lo contrario, difícilmente podría liderar a Croacia como capitán", aseveró también sobre su rol en la selección, más importante ahora mismo que el que tiene en el conjunto blanco.

Eso sí, también demostró que sabe encajar su nuevo papel en el Real Madrid ya que considera que es algo normal su pérdida de minutos: "Esto es un proceso normal, natural y lo acepto y tengo que prepararme mentalmente y seguir adelante", comentó al respecto.

Sobre Güler

Precisamente Modric se enfrenta este jueves con Croacia a la Turquía de Arda Güler. Su compañero de equipo sigue sin estar a tono y esta temporada aún no ha podido debutar, así que le preguntaron al respecto sobre cómo veía a este joven talentoso que ha fichado el Real Madrid este verano.

"Güler es un gran chico con un talento extraordinario. Es una pena que por una lesión no haya tenido todavía oportunidad de demostrarlo ante la afición del Real Madrid", dijo sobre él.

Arda Güler, en un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

Eso sí, aunque todavía las lesiones no le hayan permitido debutar, Modric se mostró convencido de que Güler tiene talento para poder triunfar en el Santiago Bernabéu: "Tiene una carrera brillante por delante y dará mucha felicidad a los aficionados del Real Madrid. Se le debe dejar ser Arda Güler y no se le debe presionar ni comparar con nadie. Ni siquiera conmigo".

Sigue los temas que te interesan