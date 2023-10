Carlo Ancelotti, sobre la suplencia de Modric: "Hay mucha competencia, son decisiones difíciles"

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de Champions League frente al Nápoles. El técnico italiano del conjunto blanco puso de manifiesto que tendrán que hacer un buen partido para conseguir la victoria en la segunda jornada de la competición europea.

También tuvo palabras para definir a Jude Bellingham. Ancelotti aseguró que están muy contentos de poder contar esta temporada con un futbolista de su talla, dejando claro que para él el Real Madrid es el mejor equipo del mundo línea por línea.

Por último, el técnico italiano también explicó los motivos de la suplencia de Modric. Ancelotti declaró que no tiene nada en contra del futbolista e incidió en que es un problema de competencia en el centro del campo, donde tiene que tomar "decisiones difíciles".

Partido para ganar

"Jugamos contra uno de los mejores equipos en Italia. Va a ser un partido competido e igualado. Es un equipo que tiene individualidades. Tenemos que repetir lo bueno del último partido contra el Girona. Se puede sacar algo bueno de este encuentro".

Bellingham

"Se ha adaptado muy bien, mostrando todas las cualidades que tiene. Tenemos el mejor equipo del mundo para mí. Tenemos que tener ganas e ilusiones. Que Bellingham juegue con nosotros nos pone contentos".

Suplencia de Modric

"Es bastante sorprendente de que Modric no tenga el mismo papel del año pasado. Ha jugado en Champions, el derbi, aunque no haya estado en los dos últimos. La competencia en el centro del campo es muy grande. No tenemos ningún problema con él. Le tengo un gran respeto, pero hay veces que tenemos que tomar decisiones difíciles, aunque cuesten".

Modric

"No hay nada nuevo. Es una decisión técnica que ha pasado en estos dos partidos. Puede cambiar mañana o en los siguientes. Un día puede ser Kroos y otro Camavinga y Tchouameni. No hay mucho que explicar. Somos siete y solo juegan cuatro".

Cambiar el equipo

"Obviamente hay dudas en este partido, es normal. Para mi todo es bastante claro. Hay muchas opciones. Mendy está bien, está recuperado, listo para jugar. Hay que elegir la base y la actitud del equipo. Defendimos bien contra el Girona y para nosotros eso es lo más importante. Que se quede la portería a 0 es muy importante".

Nápoles

"Me quedo con un gran recuerdo de esta ciudad. Este es uno de los partidos más difíciles del grupo. No quiero que no estamos acostumbrados a este tipo de partido, pero la magia del Real Madrid pesa para todos los equipos".

Rodrygo o Joselu

"No está claro para mi".

Relación con el Nápoles

"Tengo una relación muy buena con todos. Cuando la relación entre un entrenador y un club no está bien, creo que mi decisión fue la mejor. Dos años después, volví al mejor equipo del mundo".

Di Lorenzo

"Naturalmente era difícil predecir este tipo de progresiones cuando llegué. Estos avances han sido constantes. Ha llegado a la Selección y es uno de los mejores laterales de Europa".

Camavinga

"Lo bueno es que el jugador puede jugar en muchas posiciones en el campo. Creo que está convencido de jugar en el lateral izquierdo porque yo así lo quiero".

Osimhen y Kvaratskhelia

"Son muy buenos delanteros que han salido en el último año. Tienen distintas características y son muy poderosos".

Entrada de Nacho

"Nacho ha pedido disculpas. ¿Qué más tiene que hacer? El rival las ha aceptado y ya está".

Camavinga de lateral

"De manera regular, no. Tenemos dos laterales izquierdos que nos dan mucha confianza. Esta posición está bien cubierta".

