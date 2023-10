Valverde: "Bellingham es un futbolista que está llamado a marcar una época en el Real Madrid"

Fede Valverde atendió a los medios de comunicación antes del partido frente al Nápoles. El jugador uruguayo analizó la situación del conjunto blanco y señaló que es una victoria es muy importante para mantener la buena senda del equipo en Europa.

Por otro lado, dejó claro el papel de Luka Madrid en el Real Madrid. Puso al croata como un ejemplo a seguir desde que llegó y aseguró que hay que disfrutar de él "todo lo que le queda de carrera".

También dejó claro su sueño en el Real Madrid y no es otro que el de ser capitán. "Sería algo muy bonito, me encantaría portar el brazalete de capitán", declaró el futbolista. Además, se dejó claro que se quiere parecer a Dani Carvajal o Toni Kroos en dicho aspecto.

Afrontar el partido

"Es muy importante seguir con la senda de la victoria en Champions contra un rival muy importante. Queremos sumar los tres puntos frente al Nápoles".

El último año

"En lo personal, sobre todo, no voy a recordarlo. Son momentos duros que he vivido con mi mujer y no se los deseo nadie. Tengo fe en que todo vaya bien. Intenté centrarme en el fútbol, en el Mundial, en el Real Madrid. Ganamos la Copa del Rey. Esto me hizo olvidar todo lo malo que pasé. Me hizo madurar, porque son momentos muy malos. Hay que salir adelante con la gente cercana, especialmente con mi mujer".

Luka Modric

"Es el mismo de siempre. Es un referente en el vestuario desde el día que llegué, aunque no tenga los minutos que él quiera. Nunca ha puesto una mala cara y eso habla de él como persona. Es de admirar por todo lo que ha pasado y sigue marcando historia. Es un ejemplo para todos, especialmente para los más jóvenes. Hay que seguir disfrutando hasta el último momento de él. Hasta que se vaya".

Cómo jugar en el centro del campo

"El primer día que llegué era un centro del campo increíble. Estaban Isco, Casemiro, Kroos y Modric. Me pareció el mejor centro del campo de la historia del fútbol. Intenté sacar el mejor fruto posible. Quieres escucharlos, aprender de ellos. Yo tuve la oportunidad de vivirlo y he madurado mucho con ellos. Eso me ha hecho ganarme un puesto, ya que aquí están los mejores. Hay que valorarlo y quiero demostrar lo mismo que ellos me enseñaron".

Carlo Ancelotti, durante la rueda de prensa previa al Nápoles. Real Madrid

Qué pide Ancelotti

"Me estoy sintiendo mejor que nunca. Te intentas adaptar y tienes que hacerlo de buena forma. Sigo aprendiendo y sigo creciendo. A veces cuesta porque hay partidos que son más difíciles. Tengo que seguir aprendiendo de este entrenador".

Bellingham

"Creo que las figuras mundiales, aquellos que están llamados a marcar una época, tienen las características de Jude. El Real Madrid es otro escalón muy arriba en su carrera. Parece un jugador muy maduro que lleva muchos años jugando aquí. Sabemos lo buen futbolista que es, pero compañero también lo es. Tiene la cabeza muy amueblada y puede ser un capitán que haga historia en el Real Madrid".

Mejor centro del campo de Europa

"Es una pregunta picante. Creo que son jugadores que cada uno tienen sus cualidades, que son de las mejores del mundo. Esto nos hace seguir creciendo como futbolistas. Al que le toca siempre va a tener que ir al máximo. Esto es un aliciente para el club. Es muy difícil de que nos ganen".

Ser capitán

"Es un sueño desde que llegué al Real Madrid. Poderse ver en ese espejo del que hoy son Dani Carvajal o Toni Kroos es algo increíble. Sería algo muy bonito, me encantaría ser capitán del Real Madrid".

