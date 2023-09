Carlo Ancelotti, tras la imputación del Barça por el 'caso Negreira': "Estoy preocupado, como todos"

El Real Madrid disputa este sábado ante el Girona (18:30 horas, Montilivi) un nuevo partido de La Liga. Se trata de un encuentro que se presenta muy complicado ya que los catalanes arrancan la octava jornada de la competición siendo líderes en solitario y con la clara condición de equipo revelación en este arranque de temporada.

El técnico italiano se mostró conciso en sus respuestas aunque también fue claro cuando se le preguntó por el 'caso Negreira'. El entrenador confesó estar preocupado por la imputación del Barça por un posible delito de cohecho, y en lo puramente deportivo se mostró convencido de poder ganar al Girona.

La imputación del Barcelona

"Estoy preocupado, como todo el mundo, por este asunto tan grave. La Justicia está trabajando en ello y tenemos que dejar que siga su curso".

Contra el Girona

"Tenemos que hacer un partido completo. El equipo debe tener equilibrio, defender bien y cuando tenemos el balón debemos mostrar la calidad que tenemos para hacer daño".

Cambio de sistema

"Vinicius está bien y va a jugar desde el principio. Yo creo que puede aguantar 90 minutos, depende de lo que le pida hacer. Yo puedo jugar 90 minutos si no tengo que correr, pero hablando en serio, lo veo bien y totalmente recuperado. No vamos a cambiar el sistema pero como en todos los partidos hay detalles que se pueden modificar un poco para tener más acierto".

Sobre Rodrygo

"El problema que tiene es que no ha marcado los goles que todo el mundo esperaba. Su aportación ha sido una buena aportación, ha sido el único jugador que ha jugado todos los partidos incluido con la Selección, y quizás un poco de descanso le puede ayudar".

Rodrygo se escapa de Munir EFE

Alerta en Montilivi

"Vamos en alerta no por lo que ha pasado antes, sino por lo bien que juega el Girona. Lo que sucedió el año pasado... Nuestra Liga estaba acabada, teníamos otros objetivos. Mañana seguro que no va a pasar lo que pasó la temporada pasada. El Real Madrid tiene muchas opciones de ganar el partido".

Simeone respalda a Gil Marín

"Lo que dije el otro día lo pienso ahora, que se ha equivocado a hacer estas declaraciones. Pero no me voy a seguir metiendo en un tema que para mí no tiene sentido".

Qué le preocupa del 'caso Negreira'

"Hace 40 años que vivo en este mundo y cuando pasan estos asuntos, a todos les preocupa. Espero que la Justicia pueda hacer su trabajo y lleguemos a una solución".

La lesión de Alaba

"No es nada serio, es una pequeña molestia y lo vamos a intentar recuperar para el martes".

