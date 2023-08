La foto de Mbappé con Rodrygo ante su posible marcha al Real Madrid: ¿qué hacen juntos?

Una foto, un solo clic para darle a publicar y cientos de miles de reacciones. La imagen de Rodrygo Goes con Kylian Mbappé, colgada por el brasileño en sus redes sociales, es ya la imagen del verano. Ambos posan sonrientes ante la cámara en un momento en el que el francés está más cerca que nunca de ser jugador del Real Madrid.

Todos los pasos de Mbappé están siendo vigilados con lupa estos días. El PSG le ha apartado y quiere venderle como sea. La única postura oficial que ha seguido hasta ahora el futbolista es que quiere acabar su contrato en 2024. Hace semanas que no se pronuncia y su posible fichaje por el Real Madrid está sobre la mesa.

Esta foto, la de Rodrygo, es el primer gesto que verdaderamente se puede tomar como un guiño sobre su fichaje y no lo ha hecho Mbappé directamente. Si bien no tiene por qué decir nada, una imagen así, en el contexto actual, no se le escapa a ninguno de ellos la que puede armar entre los aficionados. Y eso ha ocurrido.

¿Qué hacen juntos? ¿Sabe algo Rodrygo? ¿Han hablado del Real Madrid? Son preguntas que ahora se repiten y la respuesta de alguna de ellas quizá no se sepa nunca. Lo que se puede conocer es que tanto Mbappé como Rodrygo están pasando unos días libres en la isla de Cerdeña y este viernes por la noche coincidieron en un club en la localidad de Porto Cervo.

Cada uno acudió por su cuenta, aprovechando que tanto Real Madrid como PSG les habían dado la jornada libre. Rodrygo compartió una foto junto a uno de sus amigos más cercanos, mientras que a Mbappé también se le vio con un exfutbolista, el italiano Claudio Marchisio.

El paso de Rodrygo y Mbappé por Cerdeña

Mbappé seguirá apartado

Rodrygo habló en junio sobre la posibilidad de ver a Mbappé en el Real Madrid y ya le abrió las puertas: "Me encantaría que viniera ahora y más con la marcha de Karim [Benzema]. Como decía, es uno de los mejores del mundo y seguro que nos ayudaría mucho".

Tras terminar sus giras veraniegas por el extranjero, tanto el Real Madrid como el PSG han hecho un pequeño parón en sus pretemporadas. Mbappé no se movió de París, ya que su club le prohibió subirse al avión y se quedó en la ciudad deportiva entrenándose con los otros apartados del equipo durante las últimas dos semanas.

Este lunes se retomarán los entrenamientos en la ciudad deportiva de Poissy, ya con la expedición que puso rumbo a Asia de vuelta. Sin embargo, Mbappé seguirá apartado y, por tanto, no parece que vaya a jugar en el primer partido oficial de la temporada del PSG programado para el próximo fin de semana.

Por su parte, Rodrygo volverá a entrenarse con el Real Madrid un día antes, el domingo. Es la fecha dada por el club a sus jugadores para regresar al trabajo e iniciar la fase final de la pretemporada antes del debut en Liga en San Mamés, ante el Athletic.

