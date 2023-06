Fayza Lamari, la madre de Mbappé que busca otra jugada maestra e inquieta a los agentes del fútbol

Quien iba a decir cuando Kylian Mbappé posó con la camiseta del PSG y un 2025 en ella que poco más de un año después el planeta fútbol volvería a estar hablando de 'tortugas', del Real Madrid y de la protagonista encubierta en esto, Fayza Lamari. La madre de Mbappé es, al fin y al cabo, la que maneja los hilos de este tortuoso culebrón.

Fayza Lamari (Bondy, Francia; 1974) está al frente de todo. Es quien manda en la carrera de sus hijos. Lo ha hecho hasta ahora a través de la empresa KEWJF, cuyas siglas corresponden a las iniciales de los miembros de la familia: K de Kylian, E de Ethan -hermano, juega en la cantera del PSG-, W de Wilfried -padre-, J de Jirès -hermano adoptivo, futbolista ya retirado- y F de la propia Fayza. Ella es la presidenta.

Negociadora implacable -entre bambalines le apodan la nueva 'Dama de hierro' del fútbol-, vuelve a mover las piezas en el tablero. Mbappé ya comunicó al PSG que acabará su contrato en 2024 (no ejecutará su opción de un año adicional) y el club ha replicado con su intención de venderle este verano si no reconsidera su postura. El emir de Qatar y Al-Khelaifi vuelven a verse las caras con Fayza... y el Real Madrid de fondo.

Para entender cómo es Fayza Lamari, hay que retroceder hasta lo que se vivió desde enero de 2022. La madre de Mbappé, exjugadora de balonmano y abogada de profesión, logró sacar el contrato más increíble del fútbol europeo al renovar su hijo con el PSG cuando todos daban por hecho que firmaría como agente libre con el Real Madrid.

Fayza jugó a dos bandas y en un viaje exprés a Doha, acompañada de su hijo Ethan, terminó de cerrar todo con el PSG aun con la generosa oferta madridista en la mano. Las cifras varían según las filtraciones, pero Le Parisien informó que el acuerdo fue de un total de 636 millones de euros brutos en caso de cumplir las 2+1 temporadas estipuladas.

El desglose era el siguiente: 72 millones brutos por temporada, 180 millones por la firma (repartidos en tres pagos) y bonos de fidelidad por su continuidad que iban in crescendo (70 si no sale en 2023, 80 en 2024 y 90 en 2025). Es decir, Fayza y Mbappé sacaron una absoluta locura lejos de los 100-125 millones de prima (al llegar sin traspaso) y 25-30 anuales de salario que se llegó a acordar por otro lado con el Real Madrid.

Mbappé ya ha dado su 'no' a seguir más allá de 2024, por lo que hay que restar 242 millones brutos entre el año de salario que no cobrará y los dos bonos por continuar a los que renuncia. Ahora bien, hay otros 142 del sueldo de la próxima temporada y por seguir más allá de este verano a los que hay que encontrar solución.

El PSG, puestos a perder a Mbappé, prefiere hacerlo ya. El movimiento es lógico: se ahorraría un dineral por lo pactado con la madre del futbolista y recibiría un dinero por traspaso que oscilaría los 200 millones de euros. Pero Kylian ha dicho por activa y por pasiva que su intención es cumplir el año de contrato que le queda, según lo cual el club parisino se arriesgaría a dejarle salir en un año sin ver un euro y pagándole otros 142 millones en el camino.

Esta última cifra es sobre la que se centran las conversaciones con el PSG. Ni Fayza ni Kylian quieren renunciar a ello y no les importa esperar un año para salir ya que, sin traspaso de por medio, volvería a haber sobre la mesa una prima de fichaje. En el caso del Madrid, se mantiene lo pactado un año atrás. Conseguir salir este verano y percibir la totalidad o parte de lo que le queda a Mbappé por cobrar hasta 2024, sería la jugada maestra de su madre.

La madre de Mbappé abre su agencia

Entre tanto, Fayza Lamari prepara otro movimiento que no afecta a su hijo y sí al resto del fútbol: va a crear su propia agencia de representación. A priori será una extensión de la empresa KEWJF que se dedicará a llevar los asuntos de otros futbolistas que no son de la familia. L'Équipe ya dio el primer nombre que ampliaría la nómina, el joven francés Rayan Cherki (Lyon). Casualidad o no, este jugador podría acabar en los próximos meses en el PSG, por lo que en el Parque de los Príncipes se verá mucho a la madre de Mbappé durante el verano.

La noticia, sin embargo, no ha caído demasiado bien en el mundo de la representación. Los grandes agentes ven la irrupción de un nuevo 'tiburón' en las turbulentas aguas del fútbol que, además, no cuenta con un bagaje extenso en el sector. Este mismo sábado saltaba al respecto el representante argentino Alejandro Camaño, dueño de Footfeel International Sports Management.

Camaño es conocido en el mercado español. En una entrevista en el diario AS, criticó el modus operandi de Fayza Lamari, quien según la prensa francesa intentó captar a Achraf Hakimi, amigo cercano de Kylian Mbappé y uno de los mayores talentos a los que lleva el agente marplatense: "Su experiencia e importancia en el mercado son cero, es impensable que vaya a por un jugador como Achraf", criticó.

Por H o por B, el nombre de Fayza Lamari vuelve a estar en boca de todos. Se ha ganado por derecho propio ser considerada una de las protagonistas del mercado y está lista para dar sus siguientes golpes: con su hijo y con una nueva agencia que puede dinamitarlo todo.

