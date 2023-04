El Milan avisa sobre Brahim, en los planes del Real Madrid para la temporada 2023/2024

En el Milan no tiran la toalla y quieren contar con Brahim Díaz la próxima temporada. El futbolista español acabará en junio su cesión de dos años en el cuadro rossonero y volverá al Real Madrid, que no descarta hacerle un hueco en el primer equipo. Todavía no hay nada decidido y el cuadro italiano quiere jugar sus cartas.

Frederic Massara, director deportivo del Milan, rompió este viernes el silencio del club en este asunto. Lo hizo justo antes del partido contra el Empoli en San Siro que acabó en empate a cero. El dirigente declaró que la intención es hablar con el Real Madrid para mantener a Brahim Díaz en sus filas.

"Brahim Díaz lo ha hecho bien en los últimos años, nos sentaremos con el Real Madrid para encontrar las condiciones para continuar juntos", declaró el italiano a 'Sky Sports Italia'.

[Los dilemas de Brahim Díaz: el Real Madrid, el Milan y la llamada de Regragui con Marruecos]

Las palabras de Massara llegan tras los rumores que surgieron en Italia sobre el interés de un Real Madrid por recuperar al malagueño, que acaba la cesión en Milán el 30 de junio de este año.

Las grandes actuaciones de Brahim le han asentado en el once titular del italiano Stefano Pioli, que le ha entregado la zona de enganche entre el centro del campo y la delantera en los partidos más importantes de la temporada, por delante siempre del belga Charles De Ketelare, que llegó como una gran promesa pero que, por el momento, no ha terminado de rendir al nivel esperado.

Brahim y el Madrid

La pelota está en el tejado del Madrid y del propio Brahim, cuyos deseos también serán tenidos en cuenta. El equipo blanco mantiene la puerta abierta al regreso del malagueño, que formó parte del primer equipo durante temporada y media tras su fichaje del Manchester City por 17 millones de euros.

En verano de 2020 se fue cedido al Milan, ampliándose el préstamo por otras dos temporadas al acabar dicho curso. Brahim tiene contrato hasta 2025 con el Real Madrid, club que pretendería ampliar su vínculo en vistas de su crecimiento experimentado durante su aventura en Italia.

Brahim Díaz, con el AC Milan Reuters

Brahim, que juega los cuartos de final de la Champions League con el Milan, está centrado en el final de su temporada. En el Madrid, primero se tiene que decidir qué hacer con aquellos jugadores que acaban contrato; siete, en total.

Marco Asensio es uno de los siete madridistas que serán libres a partir de julio si no renuevan y el jugador, por perfil y situación en el campo, al que más se puede vincular el futuro de Brahim. Que el balear no continuara abriría aún más las puertas a Brahim. Asensio ha declarado que su prioridad es seguir en el Madrid.

